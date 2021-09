TotalEnergies : Oddo maintient son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre TotalEnergies, avec un objectif de cours inchangé de 51 euros.



Selon le bureau d'analyses, la journée des investisseurs du 28 septembre devrait permettre au groupe de détailler ses investissements, entre le pétrole et le gaz générant du FCF d'une part et le développement des énergies renouvelables et la baisse des émissions carbone de l'autre.



Oddo s'attend aussi à ce que TotalEnergies relève ses capex 2021 de 13 à 14,5 Mds$, avec une hausse des capex renouvelables de l'ordre de 20% à 25%. Les nouveaux investissements en Irak - 27 Md$ dont 10 Md$ officialisés - devraient aussi être détaillés, espère le broker.



Oddo rappelle enfin que le groupe dispose des coûts de production parmi les plus faibles du secteur (environ 5$ le baril) et que TotalEnergies devrait lancer un programme de rachat d'actions de 1,3 Mds$.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.