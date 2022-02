TotalEnergies : Oddo réitère son conseil et l'objectif

Oddo indique que l'AIE a revu ses bases de calcul sur la période de 2020/2022. Elle confirme une croissance de la demande de 3.2 Mb/j en 2022 (+5.6 Mb/j en 2021) à 100.6 Mb/j vs 99.7 Mb/j annoncés en janvier soit au-dessus du niveau pré-COVID de 100.3 Mb/j.



' Cette demande est soutenue par l'assouplissement des restrictions de circulation et par le transfert d'une partie de la demande de gaz naturel dont le prix a fortement augmenté vers le pétrole, avec une estimation de 500 kb/j rien que dans les pays de l'OCDE ' souligne l'analyste.



Oddo confirme son scenario de prix du Brent à 80 $/b en 2022 et à 75 $/b en 2023+.



' Ces niveaux de prix du pétrole devraient continuer à profiter aux compagnies énergétiques qui ont réduit leurs cash breakeven sous les 40 $/b et de générer un FCF yield de plus de 12-13% qui leur permet à la fois d'améliorer le retour aux actionnaires (>à 8%) et d'accélérer la transition, favorisant ainsi leur rerating ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo réitère son conseil Surperformance sur TotalEnergies avec un objectif de cours inchangé de 60 E.



