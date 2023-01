TotalEnergies : une carte pour jouer le GNL selon Oddo

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur TotalEnergies avec un objectif de cours rehaussé de 66 à 69 euros, le titre figurant, aux côtés de Shell et de Repsol, parmi ses valeurs pétrolières préférées pour jouer la thématique du GNL.



Le bureau d'études souligne que les pays de l'UE ont multiplié les tentatives afin de trouver des alternatives au gaz russe, avec succès, pour cet hiver, ce qui a conduit à un fort rebond du marché du GNL et à une stimulation pour de nouveaux investissements.



'Cependant, le marché devrait rester durablement sous tension (au moins jusqu'en 2025) dans l'attente des démarrages de nouvelles unités de liquéfaction', prévient cependant l'analyste dans sa note sectorielle.



