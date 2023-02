Afrique du Sud : TotalEnergies signe des contrats d'achat d'électricité renouvelable avec Sasol et Air Liquide

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé des contrats d’achat d’électricité (Corporate Power Purchase Agreements) avec Sasol South Africa et Air Liquide Large Industries South Africa, portant sur la fourniture d’une capacité de 260 MW d’électricité renouvelable sur une période de 20 ans.

TotalEnergies développera une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW et une ferme éolienne de 140 MW dans la province du Western Cape. Ces projets fourniront environ 850 GWh par an d’électricité verte au site de Secunda de Sasol, situé à environ 700 kilomètres au nord-est, où Air Liquide opère la plus grande unité de production d’oxygène au monde.

Les deux projets fourniront une électricité renouvelable compétitive et disponible pour décarboner la production de Sasol et Air Liquide. Ces accords démontrent la volonté de TotalEnergies de contribuer à l’évolution du mix énergétique de l’Afrique du Sud. Ces projets auront des retombées positives directes pour la population locale à travers la création d’emplois.

« La production d’électricité en Afrique du Sud repose encore à 80 % sur le charbon et les coupures de courant y sont quotidiennes. Nous sommes ravis de soutenir Air Liquide et Sasol pour leur approvisionnement en électricité verte, et par la même occasion de contribuer à la transition énergétique de l'Afrique du Sud qui consiste à augmenter la part des énergies renouvelables et du gaz comme alternative au charbon », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. « Les contrats d’achat d’électricité avec les entreprises sont un marché dynamique, dont nous voulons que TotalEnergies soit l’un des principaux leaders. »

Les deux projets devraient être opérationnels en 2025. Les CPPA avec Sasol et Air Liquide ont été signés par un consortium composé de TotalEnergies Marketing South Africa1 (70 %), son partenaire Mulilo (17 %) et un partenaire B-BBEE dont le nom reste à annoncer (13 %).

Ces projets sont soumis à des approbations réglementaires.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans l’électricité et les renouvelables. À fin 2022, la capacité brute installée de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est proche de 17 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

1 TotalEnergies Marketing South Africa est une Société Sud Africaine de TotalEnergies (50.1%) et d’investisseurs Sud Africain BBBEE (49.9%).

