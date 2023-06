Regulatory News:

Aramco et TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) ont attribué les contrats d'ingénierie et de construction (EPC) d’un montant de 11 milliards de dollars pour le complexe « Amiral », site pétrochimique de taille mondial adossé à la raffinerie de SATORP de Jubail (Arabie Saoudite). Une cérémonie de signature a eu lieu à Dhahran en présence d'Amin H. Nasser, Président-directeur général d'Aramco, et de Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

L’attribution des contrats EPC pour les principales unités de traitement et installations associées marque le coup d’envoi des travaux de construction de ce projet commun, à la suite de la décision finale d’investissement en décembre 2022. Intégré à la plateforme existante de SATORP, le nouveau complexe pétrochimique abritera le plus grand vapocraqueur sur charges mixtes du Golfe, d’une capacité de production de 1,65 million de tonnes d’éthylène et autres gaz industriels par an.

Ce projet d’expansion devrait attirer plus de 4 milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans des domaines d’activités industrielles variés (fibres de carbone, lubrifiants, fluides spéciaux, détergents, additifs, pièces automobiles et pneumatiques) et créer environ 7 000 emplois, directs et indirects dans le pays.

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape majeure dans le renforcement du partenariat entre TotalEnergies et Aramco, le projet d'expansion de SATORP étant le dernier en date d'une longue histoire de collaboration de près de cinq décennies entre les deux sociétés. Dans le cadre de la stratégie de croissance d'Aramco, le projet devrait contribuer à créer des opportunités de valeur ajoutée dans l'écosystème aval du Royaume, et nous remercions le Ministère de l'Energie et le Ministère des Investissements pour leur formidable soutien via le programme Shareek afin de faire de ce projet de plusieurs milliards de dollars une réalité. », a déclaré Amin H. Nasser, Président-directeur général de Saudi Aramco.

« Cette cérémonie de signature constitue une nouvelle page de notre histoire commune avec Aramco, compagnie avec laquelle nous sommes ravis d'être à nouveau associés. Ce projet d'expansion renforce la relation exemplaire que nos deux entreprises entretiennent depuis plusieurs décennies dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous tenons à remercier le ministère de l'énergie du Royaume d'Arabie Saoudite pour son soutien tout au long du développement de ce projet. », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies

Les contrats EPC ont été attribués à :

Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd — pour un vapocraqueur sur charges mixtes d’une capacité nominale de 1 650 kilotonnes par an (kta) d’éthylène et autres gaz industriels ainsi que des installations, torchères et systèmes d’interconnexion destinés aux principaux packages du site ;

— pour un vapocraqueur sur charges mixtes d’une capacité nominale de 1 650 kilotonnes par an (kta) d’éthylène et autres gaz industriels ainsi que des installations, torchères et systèmes d’interconnexion destinés aux principaux packages du site ; Maire Tecnimont — pour deux lignes de polyéthylène faisant appel à la technologie Advanced Dual Loop, d’une capacité nominale de 500 kta par an chacune, et les unités associées.

— pour deux lignes de polyéthylène faisant appel à la technologie Advanced Dual Loop, d’une capacité nominale de 500 kta par an chacune, et les unités associées. Sinopec Engineering Group Saudi Co. Ltd — pour le parc de cuves et l’intégration à SATORP ;

— pour le parc de cuves et l’intégration à SATORP ; Gulf Consolidated Contractors Co. — pour les gazoducs de transfert ;

— pour les gazoducs de transfert ; Mohammed Ali Al-Suwailem Trading & Contracting Co. – pour les installations de soutien industriel ;

– pour les installations de soutien industriel ; Mofarreh Marzouq Al Harbi & Partners Co. Ltd – pour la préparation du site;

pour la préparation du site; Mobarak M. Al Salomi & Partners for Contracting Co. – pour les installations temporaires de construction.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Saudi Aramco

Saudi Aramco est une société intégrée de premier plan dans le secteur mondial de l’énergie et de la chimie. Nous sommes animés par une conviction forte : l’énergie est une opportunité. De la production d’environ un baril de pétrole sur huit dans le monde à la mise au point de nouvelles technologies, nos équipes s’engagent pour que toutes nos actions fassent la différence. Nous travaillons à rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles afin de contribuer à la stabilité et à une croissance à long terme partout dans le monde.

