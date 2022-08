Australie : TotalEnergies, INPEX et Woodside s'associent pour développer un grand projet de séquestration de CO2 en mer

Regulatory News:

Le partenariat Bonaparte CCS Assessment entre TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (26%), INPEX (53%, opérateur) et Woodside (21%) s’est vu attribuer un permis d'évaluation de stockage de CO 2 au large de la côte nord-ouest de l'Australie, autorisant les partenaires à réaliser des travaux d'évaluation et d’appréciation sur le permis G-7-AP, considéré comme une zone prometteuse pour la séquestration géologique de CO 2 . Les travaux d'évaluation commenceront en 2023.

En offrant une capacité de séquestration de CO 2 dans la région, ce projet complète les solutions existantes visant à éviter et à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'Ichthys LNG, une usine de liquéfaction de gaz naturel situé non loin, dont TotalEnergies (26 %) est un partenaire fondateur. Ce projet s'inscrit pleinement dans les initiatives de TotalEnergies visant à promouvoir et développer les technologies de captage et de stockage du carbone (CCS) pour atteindre la neutralité carbone.

« Ce permis d'évaluation de stockage de CO 2 est prometteur et s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à fournir plus d'énergie avec moins d'émissions, et dans notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ensemble avec la société. TotalEnergies a pour objectif de développer une capacité de plus de 10 Mt/an de CCS d’ici 2030, incluant le stockage pour ses installations ainsi que l’offre de stockage pour ses clients », a déclaré Julien Pouget, directeur général de TotalEnergies pour la région Asie-Pacifique E&P et Renouvelables. « En tant que partenaire au sein d’Ichthys LNG et de Bonaparte CCS Assessment, TotalEnergies est bien placé pour contribuer à la production en Australie d’un GNL à faible émissions de carbone. »

TotalEnergies et le captage et stockage du carbone (CCS)

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. La Compagnie développe notamment des processus industriels de captage, transport et stockage du CO 2 . Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien placée pour réaliser son ambition de développer une capacité de stockage de 10 millions de tonnes de CO 2 par an d’ici à 2030, notamment grâce à des projets industriels d’envergure comme Northern Lights en Norvège ou Aramis aux Pays-Bas. L’ensemble de ses projets de CCS permettra à la Compagnie de réduire ses propres émissions ainsi que celles de ses clients.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

