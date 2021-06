BP prévoit de scinder ses activités en Irak au sein d'une nouvelle entité-sources

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--BP étudie un projet de scission de ses activités en Irak au sein d'une nouvelle entité, selon des personnes proches du dossier, une initiative qui s'inscrit dans la stratégie du groupe pétrolier pour moins dépendre des énergies fossiles et financer son développement dans les renouvelables.

La nouvelle entité abriterait la participation de BP dans le gigantesque champ pétrolier de Rumaila en Irak - l'un des plus grands au monde - et serait conjointement détenue par le groupe chinois China National Petroleum Corp, l'un des partenaires de BP sur le site, ont indiqué ces personnes.

BP déconsoliderait également la dette attachée aux actifs et la nouvelle entité prévoit de distribuer ses bénéfices sous forme de dividendes, ont souligné ces personnes. Cette scission éventuelle permettrait à BP d'accroître sa flexibilité financière pour investir dans les énergies décarbonées et moins dépendre du pétrole et du gaz, ont-elles ajouté.

La décision aurait valeur de symbole pour BP dont la présence en Irak remonte à 1920. Le groupe avait été également le premier à faire son retour dans le pays à la suite de l'invasion américaine en 2003.

L'action BP a clôturé en hausse de 0,3%, à 324,3 pence, à la Bourse de Londres.

-Sarah McFarlane et Benoit Faucon, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2021 11:55 ET (15:55 GMT)