Belgique : TotalEnergies signe un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Air Liquide

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), via Lampiris, sa filiale de fourniture d’électricité en Belgique, a signé un contrat d’achat d’électricité (Corporate Power Purchase Agreement) avec Air Liquide. Par cet accord, TotalEnergies fournira 50 GWh par an d’électricité renouvelable sur une période de 15 ans. Air Liquide utilisera cette énergie verte pour alimenter plusieurs de ses sites industriels et de production de gaz à usage médical en Belgique.

TotalEnergies fournira à Air Liquide cette électricité à partir d’un parc éolien offshore situé dans les eaux belges de la mer du Nord. Fort de son expertise sur l'ensemble de la chaîne électrique, TotalEnergies démontre ainsi sa capacité à fournir une électricité renouvelable, compétitive et disponible pour soutenir Air Liquide dans ses objectifs de développement durable.

Cet accord illustre également l’engagement de TotalEnergies à contribuer à la transition énergétique du pays, tout en proposant des solutions bas carbone à ses clients. L’électricité d’origine éolienne permettra d’éviter l’émission d’environ 270 000 tonnes de CO 2 sur la durée du contrat.

« De plus en plus d'entreprises se tournent vers les énergies renouvelables, et nous souhaitons mettre à disposition toute notre expertise pour les accompagner dans leur transition énergétique, vers la neutralité carbone. Le marché des corporate PPA se développe très rapidement en Europe et nous souhaitons que TotalEnergies y occupe une position de leader.", a déclaré Julien Pouget, directeur Renewables de TotalEnergies.

Ce contrat avec Air Liquide fait suite à plusieurs autres Corporate PPA conclus cette année par TotalEnergies avec Orange, Microsoft et Merck.

TotalEnergies, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de TotalEnergies était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

____

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Lampiris

Lampiris est le troisième principal fournisseur d’énergie renouvelable et de gaz en Belgique. L’entreprise, qui fournit environ un million de compteurs, propose également diverses solutions d’autoconsommation (par l’installation de panneaux photovoltaïques) et de mobilité électrique. Lampiris est une filiale détenue à 100 % par TotalEnergies.

