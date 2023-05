Biogaz : TotalEnergies prend une participation dans Ductor afin de développer conjointement de nouveaux projets en utilisant sa technologie innovante

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a pris une participation de 20 % au capital de Ductor, une start-up finlandaise ayant développé une technologie innovante pour traiter les déchets organiques à forte teneur en azote, comme les effluents de volaille, qui sont habituellement difficiles à valoriser en biométhane. En permettant le traitement de nouveaux types d’intrants, cette technologie participe directement à l’accélération du développement de la chaine de valeur du biogaz, et donc à la transition énergétique. Elle permettra également à TotalEnergies de saisir de nouvelles opportunités de marché.

Par ailleurs, TotalEnergies a conclu un partenariat avec Ductor pour développer et investir dans plusieurs projets de production de biométhane, principalement aux Etats-Unis et en Europe. Ductor dispose d’un pipeline de 15 à 20 projets, dont certains très avancés. Les deux partenaires ont notamment pour ambition de développer une première unité en Ohio, aux Etats-Unis. Selon les termes de cette joint-venture, TotalEnergies commercialisera la production du biométhane, et Ductor la production des biofertilisants durables.

« Nous sommes heureux de nous associer à Ductor, une start-up disposant d’une technologie de prétraitement innovante qui nous permettra de développer de nouveaux projets de production de biométhane à partir de déchets organiques aujourd’hui peu ou pas valorisés. En permettant l’accélération de la chaîne du biogaz, cette technologie participe directement à la transition énergétique, et à l’ambition de TotalEnergies de produire 20 TWh de biogaz dans le monde d’ici à 2030, » a déclaré Olivier Guerrini, Directeur biogaz de TotalEnergies.

« Le partenariat avec TotalEnergies nous permettra d’accélérer et de développer rapidement notre portefeuille de projets. À l'heure actuelle, la production locale d'énergie, la sécurité alimentaire et le réchauffement climatique sont des préoccupations majeures. La solution de Ductor, qui transforme les résidus organiques en énergie renouvelable et en engrais durables, est une réponse à ces défis. Les marchés des engrais organiques et du biogaz devraient connaître une forte croissance à l'avenir, » a déclaré Bernard Fenner, Directeur Général de Ductor.

***

TotalEnergies et le biogaz

TotalEnergies est l’un des leaders du secteur en Europe, avec 1,1 TWh de capacité de production de biogaz, et la Compagnie a pour ambition de devenir un acteur majeur du marché à l’international en s’associant à des partenaires de premier plan, comme Clean Energy, Veolia, et Ductor. TotalEnergies est présente sur toute la chaîne de valeur, du développement de projets à la commercialisation de ce gaz renouvelable et de ses produits dérivés (biofertilisants, bioCO2). La Compagnie vise à produire 20 TWh par an d’ici à 2030, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de quatre millions de consommateurs français, et une réduction d’émissions de CO2 de l’ordre de 4 millions de tonnes.

À propos de Ductor

Ductor a été créé en 2009 avec l'objectif ambitieux de développer une solution pour aider à résoudre les défis environnementaux actuels, dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Aujourd'hui, nous concevons, possédons et exploitons des installations clés en main spécialisées dans la microbiologie et le biogaz, qui transforment les matières premières et les déchets organiques du secteur agricole riches en azote en engrais durables et en biogaz. Avec deux unités au Mexique et en Allemagne, ainsi que de nombreux projets en cours de développement, nous prouvons notre capacité à atteindre notre objectif : débloquer de nouvelles ressources biologiques pour une alimentation et une énergie plus durables et propres.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230524005383/fr/