Biogaz en France : TotalEnergies met en service BioBéarn, la plus grande unité de méthanisation du pays

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a démarré en France sa 18ème unité de production de biogaz1 qui sera, avec une capacité maximale de 160 gigawatt-heures (GWh), la plus importante du pays.

Baptisée BioBéarn et située à Mourenx dans le département des Pyrénées-Atlantiques, cette nouvelle unité, alimentée en déchets organiques, a commencé à injecter, dans le réseau de transport de gaz naturel opéré par Téréga, ses premiers mètres cubes de biométhane, un gaz à la fois renouvelable, décarboné et produit localement. Elle en produira 69 GWh en 2023, puis montera progressivement en puissance pour répondre à une demande de biogaz en forte croissance.

Ce projet, qui illustre la volonté de TotalEnergies de promouvoir l’économie circulaire, permet de valoriser 220 000 tonnes de déchets organiques en 200 000 tonnes par an de digestat, un fertilisant naturel, et 160 GWh de biométhane, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 32 000 habitants. BioBéarn permet plus particulièrement au bassin de Lacq, historiquement tourné vers les activités gazières, de poursuivre sa stratégie de croissance locale et durable, cette nouvelle unité permettant d’éviter l’émission de 32 000 tonnes de CO 2 par an.

Le développement de BioBéarn, engagé en 2016, est le fruit d’une concertation engagée avec l'ensemble des parties prenantes locales – dont plus de 200 agriculteurs et industriels agro-alimentaires, les riverains et les représentants locaux et élus – permettant au projet de s’adapter aux besoins et potentiel du territoire.

« TotalEnergies est fière de mettre en service la plus grande usine de biogaz de France et remercie toutes les parties prenantes du projet pour leur soutien. Cette nouvelle usine s’inscrit dans la volonté de TotalEnergies de promouvoir le biogaz, un gaz propre permettant de renforcer la souveraineté énergétique du pays et le développement de l’économie circulaire. Ce projet permet à TotalEnergies de porter sa capacité de production à 700 GWh dans le biogaz et constitue une nouvelle étape dans l’objectif d’atteindre 20 TWh à l’horizon 2030 », a déclaré Olivier Guerrini, directeur biogaz de TotalEnergies.

Chiffres clés de BioBéarn 160 GWh de capacité de production de biométhane , soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 32 000 habitants et bénéficiant à tous les secteurs de consommation du gaz naturel, en tant que combustible et carburant.

, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de et bénéficiant à tous les secteurs de consommation du gaz naturel, en tant que combustible et carburant. Plus de 220 000 tonnes/an de matières organiques, résidus provenant d'activités agricoles et de l’industrie agro-alimentaire du territoire.

résidus provenant d'activités agricoles et de l’industrie agro-alimentaire du territoire. Près de 200 000 tonnes/an de digestat, fertilisant naturel et hygiénisé, qui sera valorisé en épandage agricole sur des parcelles cultivées dans un rayon de 50 km autour de l’unité. Cette utilisation permettra une réduction de près de 5 000 tonnes d'engrais chimique.

TotalEnergies et le biogaz

Leader du secteur en France avec désormais près de 700 GWh de capacité de production de biogaz, TotalEnergies a pour ambition de devenir un acteur majeur du marché à l’international, en s’associant à des partenaires de premier plan comme Clean Energy aux Etats-Unis et Adani en Inde. La Compagnie est présente sur toute la chaîne de valeur, du développement de projets à la commercialisation de ce gaz renouvelable et de ses produits dérivés (biofertilisants, bioCO 2 ). Elle vise à produire 20 TWh par an d’ici à 2030 – soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de quatre millions de consommateurs français, et une réduction d’émissions de CO 2 de 4 millions de tonnes.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

1 Soit 7 unités de méthanisation produisant du biométhane, injecté dans le réseau gazier, et 11 unités de production de biogaz fournissant de l'électricité et de la chaleur, via la cogénération.

