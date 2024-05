Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), avec l'opérateur Petrobras et leurs partenaires dans les consortiums d’Atapu et de Sépia, ont pris la Décision Finale d'Investissement (FID) pour les secondes phases des développements des champs d’Atapu et de Sépia, situés dans le prolifique bassin pré-salifère offshore de Santos, au Brésil.

La production du champ d’Atapu a démarré en 2020 grâce à l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) P-70, d’une capacité de 150 000 barils de pétrole par jour (b/j). La seconde phase de développement, Atapu-2, comprendra un nouveau FPSO d’une capacité de 225 000 b/j de pétrole. TotalEnergies détient une participation de 15 % dans le champ d’Atapu en partenariat avec Petrobras (65,7% opérateur), Shell (16,7%), Petrogal (1,7%) and PPSA (0,9%).

Le champ de Sépia est quant à lui en production depuis 2021 grâce au FPSO Carioca, d’une capacité de 180 000 b/j de pétrole. La seconde phase de développement, Sépia-2, comprendra un nouveau FPSO d’une capacité de 225 000 b/j de pétrole. TotalEnergies détient une participation de 16,9 % dans le champ de Sépia via en partenariat avec Petrobras (55,3%, operator), Petronas (12,7%), QatarEnergy (12,7%) and Petrogal (2,4%)

Les deux FPSO devraient démarrer séquentiellement à partir de 2029. Ils ont été conçus pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre grâce à une configuration entièrement électrique et des technologies telles que la récupération de chaleur fatale, le système de torchage fermé, la récupération du gaz des bacs de stockage de pétrole, et des compresseurs et pompes d'injection d'eau à variateur de vitesse.

« La décision de lancer Sépia-2 et Atapu-2 marque une nouvelle étape de notre forte croissance au Brésil, une région clé pour la Compagnie grâce à ses ressources pétrolières de classe mondiale à faibles émissions et à faibles coûts », a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies. « Après le démarrage de Mero-2 fin 2023 et les démarrages à venir de Mero-3 en 2024 et de Mero-4 en 2025, le Brésil représentera bientôt plus de 200 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) de production nette pour la Compagnie. À leur plateau, Sépia-2 et Atapu-2, les dixième et onzième FPSO de TotalEnergies au Brésil, contribueront à maintenir la production de TotalEnergies dans ce pays clé au-dessus de 200 000 bep/j. »

TotalEnergies au Brésil

Présente au Brésil depuis près de cinquante ans, TotalEnergies emploie actuellement plus de 3 500 personnes dans six grands segments d’activité : Exploration-Production, gaz, électricité renouvelable (solaire et éolien), lubrifiants, chimie et distribution.

Le portefeuille de l’EP compte 11 licences, dont quatre opérées. En 2023, la production de la Compagnie dans le pays était de 135 000 barils équivalent pétrole par jour.

TotalEnergies investit dans la croissance du secteur des énergies renouvelables au Brésil. En octobre 2022, TotalEnergies a conclu un partenariat avec Casa dos Ventos, leader brésilien des énergies renouvelables, afin de développer conjointement un portefeuille de 12 GW d’énergies renouvelables.

La Compagnie est enfin présente sur le marché brésilien de la distribution de carburants, avec un réseau de quelque 240 stations-service, ainsi que plusieurs installations de stockage de produits pétroliers et d’éthanol.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

