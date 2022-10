Brésil : TotalEnergies annonce une découverte de pétrole dans la zone de Sépia

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce une découverte de pétrole sur le puits Pedunculo, situé au nord-ouest du champ pétrolier de Sépia, à environ 250 km de la côte de Rio de Janeiro au Brésil.

Cette découverte se trouve dans la zone de coparticipation de Sépia, qui couvre le contrat de transfert de droits (ToR) de Sépia (Petrobras, 100 %) et le contrat de partage de production Sepia ToR Surplus, attribué en décembre 2021 à Petrobras (30 %), TotalEnergies (28 %), QatarEnergy (21 %) et Petronas (21 %), avec Pre-Sal Petróleo S.A. (PPSA) comme gestionnaire.

La zone de Sépia est opérée par Petrobras, avec une participation de 51,9 %. TotalEnergies détient un intérêt net de 19,2 %, aux côtés de QatarEnergy (14,4 %) et Petronas (14,4 %). Le réservoir partagé de Sépia produit actuellement environ 170 000 barils de pétrole par jour.

« C'est une excellente nouvelle, quelques mois seulement après avoir conclu notre entrée sur le champ de classe mondiale de Sépia, au Brésil, où nous bénéficions déjà des performances de production du premier FPSO », a déclaré David Mendelson, directeur général Amériques de la branche Exploration & Production de TotalEnergies. « Les ressources confirmées par le puits Pedunculo renforcent le potentiel de développement de la zone. Grâce à leur productivité exceptionnelle et aux technologies innovantes utilisées pour leur développement, ces ressources s'intègrent pleinement dans le portefeuille pétrolier à faible coût et à faibles émissions de TotalEnergies. »

Le puits a été foré dans une profondeur d'eau d'environ 2 200 mètres. L'épaisseur nette de la colonne de pétrole du puits est l'une des plus élevées jamais enregistrées au Brésil. Les opérations visant à caractériser le réservoir et à mesurer l'étendue de la découverte sont en cours.

***

A propos de TotalEnergies au Brésil

TotalEnergies est présent au Brésil depuis plus de 40 ans et emploie aujourd'hui plus de 3 000 personnes dans tous ces segments d'activités : exploration-production, gaz, énergies renouvelables, lubrifiants, chimie et distribution.

Le portefeuille de l’Exploration-Production compte 8 actifs, dont 3 opérés. En 2021, la production de la Compagnie dans le pays était de 49 000 barils de pétrole par jour en moyenne. Ce chiffre devrait dépasser les 100 000 barils de pétrole par jour en 2022.

En 2017, TotalEnergies et Petrobras ont formé une Alliance Stratégique qui englobe les activités exploration-production et gaz, énergies renouvelables et électricité. Grâce à cette alliance, les deux compagnies développent différents projets de R&D, notamment dans l’intelligence artificielle afin de réaliser des gains d’efficacité directement applicables aux projets brésiliens.

En décembre 2018, TotalEnergies est entré sur le marché brésilien de la distribution de carburants grâce à l’acquisition en décembre 2018, des activités de distribution de Grupo Zema. La Compagnie possède désormais un réseau d’environ 240 stations-service, ainsi que plusieurs installations de stockage de produits pétroliers et d’éthanol.

En décembre 2021, TotalEnergies s'est vu attribuer deux nouveaux contrats de partage de production non opérés sur les unités Atapu Surplus (22,5 %) et Sépia Surplus (28 %), qui ont été signés fin avril 2022.

A travers sa filiale Total Eren, TotalEnergies poursuit sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables au Brésil, afin de renforcer sa capacité actuelle de 300 MW. En octobre 2022, TotalEnergies s'est associé au principal acteur brésilien des énergies renouvelables, Casa dos Ventos, pour développer conjointement un portefeuille de 12 GW d'énergies renouvelables.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

