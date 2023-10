Regulatory News:

TotalEnergies EP Canada Ltd. (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a finalisé ce jour la cession à ConocoPhillips d’une participation de 50% dans l’actif de sables bitumineux de Surmont, ainsi que de certaines obligations logistiques associées. La transaction a été conclue pour un montant de base de 4,03 milliards de dollars canadiens (environ 3,0 milliards de dollars américains), ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre 440 millions de dollars canadiens (environ 330 millions de dollars américains). La date effective de la transaction est le 1er avril 2023. En incluant les ajustements de prix, TotalEnergies a donc reçu un paiement comptant au closing de 3,7 milliards de dollars canadiens (environ 2,75 milliards de dollars américains). Au niveau de prix actuel du WCS (Western Canadian Select) et de production de l’actif, TotalEnergies recevrait l’intégralité des paiements additionnels d’ici un an.

TotalEnergies a également signé un accord en vue de la cession à Suncor de l’intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd., comprenant notamment sa participation dans l’actif de sables bitumineux de Fort Hills ainsi que certaines obligations logistiques associées. Le montant de la transaction s’élève à 1,47 milliard de dollars canadiens (environ 1,1 milliard de dollars américains). La finalisation de cette transaction est attendue d’ici fin 2023.

« La cession de nos actifs dans les sables bitumineux canadiens est en ligne avec notre stratégie de concentrer notre allocation de capital sur des actifs Oil & Gas à point mort bas. Comme annoncé lors de notre journée investisseurs du 27 septembre, les produits de ces ventes seront partagés avec nos actionnaires sous la forme de 1,5 G$ de rachats d’actions en 2023, pour un retour à l’actionnaire attendu d’environ 44% du cash-flow (CFFO) cette année », a déclaré Jean-Pierre Sbraire, Directeur financier de TotalEnergies.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergiesTotalEnergiesTotalEnergiesTotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231004047986/fr/