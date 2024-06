Regulatory News :

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Air Products ont signé un accord pour la fourniture annuelle en Europe de 70 000 tonnes d'hydrogène vert pour une durée de 15 ans à partir de 2030. Cette signature d’un premier contrat à long terme fait suite à l'appel d'offres de TotalEnergies pour la fourniture de 500 000 tonnes par an d'hydrogène vert afin de décarboner ses raffineries européennes.

Dans le cadre de cet accord, Air Products livrera à l’entrée des raffineries de TotalEnergies en Europe du Nord de l'hydrogène vert provenant du réseau mondial d'Air Products. Cet hydrogène permettra d’éviter l’émission d’environ 700 000 tonnes de CO 2 par an. Le contrat attribué à Air Products est une première étape contribuant à atteindre l’objectif de TotalEnergies de réduire de 40 % ses émissions nettes de gaz à effet de serre liées directement à ses opérations Oil & Gas (Scope 1+2) en 2030 par rapport à 2015.

Air Products, leader dans la fourniture d’hydrogène au niveau mondial, a été un des premiers acteurs à s’engager dans des projets de transition énergétique à grande échelle, en y allouant plus de 15 milliards de dollars et en lançant plusieurs grands projets d'hydrogène bas carbone dans le monde, ce qui en fait un fournisseur de premier plan et fiable.

« Cet accord avec Air Products, le premier signé dans le cadre de l'appel d'offres lancé l'année dernière, constitue un tremplin vers notre objectif de décarbonation de l'hydrogène utilisé dans nos raffineries en Europe du Nord d'ici la fin de la décennie. Nous sommes fiers de nous associer à Air Products, pionnier de la production d’hydrogène bas carbone, sous le leadership de Seifi Ghasemi. Nous démontrons une fois de plus notre capacité à être pionniers de la transition énergétique et à contribuer à l'émergence d'une filière hydrogène vert en proposant des contrats à long terme avec nos six raffineries et deux bioraffineries en Europe. Nous sommes également heureux d’étendre notre partenariat avec Air Products en devenant nous-mêmes fournisseur d’électricité verte pour Air Products et en contribuant à sa feuille de route de décarbonation », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Aujourd’hui, l'une des plus grandes entreprises énergétiques au monde s'est engagée à utiliser de l'hydrogène renouvelable pour décarboner ses raffineries en Europe, et chez Air Products, nous sommes honorés et fiers d'être le producteur et le fournisseur de l'hydrogène vert requis. » a déclaré Seifi Ghasemi, Président-directeur général d’Air Products. Notant qu’Air Products a commencé à produire de l'hydrogène propre il y a sept ans, M. Ghasemi a ajouté : « Nous avons toujours cru que si nous rendions l'hydrogène propre disponible à l'échelle commerciale, la demande serait là. Ce contrat valide notre stratégie à long terme. De toute évidence, la demande est là, et elle augmentera considérablement à mesure que nous avançons, jouant un rôle essentiel dans la décarbonation de l'industrie lourde et d'autres secteurs. Je tiens également à exprimer mon admiration pour la vision et le courage de M. Patrick Pouyanné d'agir en tant que précurseur vers la création d'un avenir plus propre pour le monde. »

En parallèle, TotalEnergies et Air Products ont signé un protocole d’accord global portant sur la fourniture d‘énergie renouvelable qui prévoit la signature d’un premier contrat de vente d’électricité (PPA) de 150 MW produits par un projet solaire au Texas. Les partenaires prévoient aussi d’avancer ensemble sur des opportunités de PPA au Royaume-Uni, en Pologne et en France. Cet accord, qui vient renforcer le partenariat entre TotalEnergies et Air Products, permet de contribuer à la feuille de route de décarbonation d’Air Products et s’inscrit dans la stratégie intégrée de TotalEnergies sur la chaîne de valeur de l’électricité.

TotalEnergies et la décarbonation de ses raffineries européennes

TotalEnergies s’engage à réduire son empreinte carbone liée à la production, la transformation et la fourniture d’énergie à ses clients. L'un des leviers identifiés par l'entreprise est l'utilisation d'hydrogène vert ou bas carbone pour décarboner ses raffineries européennes, ce qui devrait permettre de réduire ses émissions de CO2 d'environ cinq millions de tonnes par an d'ici 2030.

Dans l’objectif de décarboner totalement l'hydrogène utilisé dans ses raffineries européennes, la Compagnie a lancé en septembre 2023, un appel d'offres pour la fourniture de 500 000 tonnes par an d'hydrogène vert.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une entreprise énergétique intégrée mondiale qui produit et commercialise des énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, énergies renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 employés s'engagent à fournir au plus grand nombre une énergie plus fiable, plus abordable et plus durable. Présent dans près de 120 pays, TotalEnergies place le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos d'Air Products

Air Products (NYSE :APD) est un chef de file mondial dans le domaine des gaz industriels, en activité depuis plus de 80 ans, qui se consacre à l'énergie, à l'environnement et aux marchés émergents. La société a deux piliers de croissance axés sur la durabilité. L'activité de base d'Air Products fournit des gaz industriels essentiels, des équipements connexes et une expertise en matière d'applications à des clients dans des dizaines d'industries, notamment le raffinage, les produits chimiques, les métaux, l'électronique, la fabrication et l'alimentation. La société développe, conçoit, construit, possède et exploite certains des plus grands projets d'hydrogène propre au monde soutenant la transition vers une énergie à faible teneur en carbone ou sans carbone dans les secteurs du transport lourd et de l'industrie. En outre, Air Products est le leader mondial de la fourniture de technologies et d'équipements de traitement du gaz naturel liquéfié, et fournit des turbomachines, des systèmes à membrane et des conteneurs cryogéniques dans le monde entier.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars pour l'exercice 2023 provenant d'opérations dans environ 50 pays et a une capitalisation boursière actuelle de plus de 50 milliards de dollars. Environ 23 000 employés passionnés, talentueux et engagés d'horizons divers sont motivés par l'objectif supérieur d'Air Products de créer des solutions innovantes qui profitent à l'environnement, améliorent la durabilité et réinventent ce qui est possible pour relever les défis auxquels sont confrontés les clients, les communautés et le monde. Pour plus d'informations, visitez www.airproducts.com ou suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook ou Instagram.

