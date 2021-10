Décarbonation du transport aérien : Air France, TotalEnergies, la Métropole Nice Côte d'Azur et l'Aéroport Nice Côte d'Azur réalisent un vol Nice-Paris alimenté avec 30% de carburant d'aviation durable (SAF)

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20211001005648/fr/

Air France, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), la Métropole et l’Aéroport Nice Côte d’Azur ont joint leurs efforts pour réaliser un vol alimenté en carburant d’aviation durable, ou SAF (« Sustainable Aviation Fuel »). Le vol Air France 6235 a décollé aujourd’hui à 18h30 du Terminal 2 de l’aéroport de Nice à destination de Paris-Orly après avoir été avitaillé à hauteur de 30% avec du carburant d’aviation durable, produit par TotalEnergies dans ses usines françaises.

Ce vol alimenté en SAF a lieu à l'occasion des Nice Transition Days, festival international d’innovations écologiques qui se déroule jusqu’au 3 octobre 2021, dont la Métropole de Nice-Côte d’Azur est l’hôte et l'organisatrice en partenariat avec La Tribune et l'association Transition Forum. Le vol intervient en clôture du « Transition Forum », forum économique international organisé pendant deux jours, en marge des Nice Transition Days, avec comme objectif d’accélérer la transition vers un avenir moins carboné.

Ce vol au départ du deuxième aéroport français est l’une des concrétisations de l’ambition commune que portent acteurs publics et privés pour répondre à un double enjeu majeur : poursuivre la décarbonation du transport aérien tout en soutenant le dynamisme économique et touristique des territoires. Ce travail en commun est l’illustration de la nécessité de construire ensemble les convergences entre les impératifs économiques et sociaux et la transition énergétique.

Après un 1er vol long-courrier alimenté en SAF produit en France en mai dernier, c’est pour Air France et TotalEnergies une réalisation supplémentaire pour soutenir et développer une filière française de production de carburants d’aviation durables, prérequis indispensable à la généralisation de leur utilisation dans les aéroports français.

Le biocarburant utilisé pour ce vol est issu de déchets et de résidus provenant de l’économie circulaire. Il a été produit par TotalEnergies à partir d’huiles de cuisson usagées grâce à sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et à son usine d’Oudalle (Seine-Maritime). Ce SAF « Made in France » a été certifié ISCC-EU par l’International Sustainability & Carbon Certification, un organisme indépendant qui en garantit la durabilité. Son incorporation à hauteur de 30% sur ce vol au départ de Nice a permis d’éviter l’émission de 3 tonnes de CO2.

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Je me réjouis que Nice accueille pour la première fois le départ d’un vol Nice-Paris avitaillé avec 30% en carburant d’aviation durable, symbolisant la politique de transition vers des modes de déplacement décarbonés. Cette innovation technologique, qui illustre l’écologie du futur que j’appelle de mes vœux, constitue une avancée cruciale dans un secteur qui doit impérativement réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Au niveau métropolitain, j’ai souhaité que nous nous engagions vers un objectif de réduction de 55% de ces émissions d’ici 2030, avec un plan ambitieux pour l’aménagement durable du territoire, le verdissement, les mobilités durables, l’habitat et la prévention des déchets. C’est aussi dans ce cadre que l’aéroport de Nice, outil de développement économique de premier ordre pour le territoire de la Métropole, s’inscrit dans une politique environnementale très active et volontariste, avec l’engagement d’être « Zéro Carbone Net », c'est-à-dire sans compensation, à horizon 2030. »

Anne Rigail, Directrice générale d’Air France : « Air France est très heureuse de conclure les deux jours du Transition Forum de Nice en effectuant un vol au départ de Nice vers Paris-Orly avitaillé avec une part significative de 30 % de Carburant d’Aviation Durable. En réalisant cette opération, nous rappelons avec nos partenaires, la Métropole Nice Côte d’Azur, l’aéroport de Nice et TotalEnergies que c’est une collaboration étroite entre toutes les parties-prenantes qui permettra aux Carburants d’Aviation Durables de devenir le premier levier de la décarbonation du secteur aérien. »

Alexis Vovk, Directeur général Marketing & Services de TotalEnergies : « Le développement des biocarburants constitue un des axes majeurs pour TotalEnergies, en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, afin de relever le défi de la décarbonation du secteur des transports. C’est également un atout supplémentaire pour accompagner les Territoires dans leur propre transition énergétique, aux côtés des solutions immédiatement disponibles que sont la mobilité électrique et gaz, l’éolien et le solaire. Nous continuons ainsi d’adapter notre outil industriel et notre offre de services pour répondre au mieux à la demande croissante des acteurs des secteurs privés et publics, illustrée cette semaine par la signature d’une déclaration de coopération sur la croissance verte entre TotalEnergies et la Métropole Nice Côte d’Azur. En agissant directement sur l’intensité carbone des produits énergétiques utilisés par nos clients, nous poursuivons notre stratégie de construire une compagnie multi-énergies ayant une ambition de neutralité carbone à horizon 2050. »

Franck Goldnadel, Président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur : « Depuis 20 ans les aéroports de la Côte d’Azur actionnent tous les leviers possibles pour réduire leurs émissions directes, dont la baisse désormais en valeur absolue justifie leur récente certification Airport Carbon Accreditation niveau 4+, la plus élevée et dont ils sont les premiers aéroports français à disposer. Dans ce contexte, accueillir à nouveau, 7 ans après un premier vol d’essai, un avion volant avec du carburant d’aviation durable rejoint et amplifie notre volonté d’être le contributeur actif à la décarbonation du transport aérien, le laboratoire de l’aéroport de demain. »

Jean-Christophe Tortora, Président de la Tribune : « Ce vol est une fierté pour notre journal car notre mission quotidienne est d’informer et de rassembler pour impacter. Avec cette innovation dans le transport aérien, nous réalisons à Nice un forum plus responsable pour l’environnement grâce à nos partenaires. La Tribune agit pour une économie décarbonée et poursuivra d’autres initiatives pour faire de l’industrie des médias un acteur engagé face à l’urgence climatique ».

Les carburants d’aviation durables - SAF

Les carburants d’aviation durables sont une des solutions immédiatement disponibles pour une réduction significative des émissions de CO2 du transport aérien. Ils peuvent être incorporés sans modification des infrastructures logistiques de stockage et de distribution, des avions, ou des moteurs existants. Leur utilisation progressive à l'échelle mondiale doit permettre de diminuer de façon significative les émissions de CO2 du transport aérien, puisqu’ils permettent 80% d’émissions de CO2 en moins en moyenne sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Les « Nice Transition Days »

Soulignant l’engagement de la Métropole Nice Côte d’Azur dans la transition écologique et son attrait pour un public international, les « Nice Transition Days », se déroulent jusqu’au 3 octobre, Véritable laboratoire d’innovations, il permet aux citadins de découvrir et d’expérimenter les 100 dernières innovations qui vont changer le quotidien des citoyens et de vivre de multiples expériences pendant 4 jours.

Le « Transition Forum »

Cet espace de dialogue a mobilisé pendant deux journées le 30 septembre et 1er octobre une communauté diversifiée d’acteurs internationaux, décideurs publics et privés, innovateurs mondiaux, entrepreneurs, industriels, chercheurs et personnalités de la société civile, avec pour vocation d’être un catalyseur de solutions.

Détails : nice.transition-forum.org/

***

À propos d’Air France

Depuis 1933, la compagnie Air France porte haut les couleurs de la France à travers le monde entier. Avec une activité répartie entre le transport aérien de passagers, le fret, la maintenance et l’entretien aéronautique, Air France est un acteur majeur du secteur aérien. Plus de 40 000 collaborateurs se mobilisent au quotidien pour proposer à chaque client, une expérience de voyage unique. Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia forment le Groupe Air France-KLM. Le Groupe s’appuie sur la force de ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et d’Amsterdam-Schiphol pour offrir un vaste réseau international. Son programme de fidélité Flying Blue rassemble plus de 17 millions d’adhérents. Air France et KLM sont membres de l’alliance SkyTeam qui compte au total, 19 compagnies aériennes.

Air France place la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels au cœur de ses préoccupations. Avec Air France Protect, son engagement sanitaire, la compagnie a instauré les mesures sanitaires les plus strictes pour un voyage en toute sécurité.

Air France s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable et travaille à réduire significativement ses émissions de CO2 en activant tous les leviers à sa disposition. La compagnie s’est engagée à atteindre l’objectif climatique de zéro émission nette de CO2 en 2050 à travers des investissements importants en faveur du renouvellement de sa flotte par des avions de nouvelle génération, l’utilisation de solutions innovantes pour réduire sa consommation de carburant ou encore l’utilisation progressive de carburants d’aviation durables.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies | TotalEnergies | TotalEnergies | TotalEnergies

À propos de la Métropole Nice Côte d’Azur

Depuis sa création en janvier 2012, la Métropole Nice Côte d'Azur, qui rassemble 49 communes et 550 000 habitants, mène une politique ambitieuse qui s’appuie sur un territoire attractif allant des rives de la Méditerranée aux cimes du Mercantour. Soucieuse d’adapter son territoire à l’urgence climatique et à la crise de la biodiversité que nous traversons, la Métropole Nice Côte d’Azur a voté un Plan Climat 2025 dont le but est d’atteindre -55% d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. De nouvelles mesures vont également être prises, telle que la modification du Plan Local d’Urbanisme métropolitain pour limiter l’urbanisation des collines et des vallons, atteindre un objectif de zéro artificialisation nette des sols ou encore imposer une charte d’éco-construction. Première métropole à signer le Global Compact des Nations unies, plus grande initiative de développement durable au monde, elle est également à l’origine des Accords de Nice pour le Climat pour mettre en œuvre et défendre une écologie du futur. Autant d’initiatives qui font de la Métropole Nice Côte d’Azur une collectivité exemplaire, 100% décarbonée, où le tourisme durable et l’économie circulaire auront pleinement leur place.

À propos d’Aéroports de la Côte d’Azur

Le Groupe Aéroports de la Côte d’Azur gère les aéroports Nice Côte d’Azur, deuxième plateforme aéroportuaire de France, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez. Il est numéro 2 européen en matière d’aviation d’affaires. La liaison régulière en hélicoptère entre Nice et Monaco est par ailleurs la plus importante du monde en termes de trafic. Les trois aéroports du Groupe sont certifiés Carbone Neutre niveau 4+ par l’ACI et le Groupe s’est engagé à atteindre l’objectif de zéro émission de CO2 sans compensation d’ici 2030. Depuis 2016, Aéroports de la Côte d’Azur est un groupe privé dont la majorité du capital appartient au consortium Azzurra.

https://societe.nice.aeroport.fr/

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211001005648/fr/