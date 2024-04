Regulatory News:

James Marape, Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée et Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), se sont rencontrés pour évoquer l'état d'avancement du projet Papua LNG.

A cette occasion, Patrick Pouyanné a réaffirmé au Premier Ministre que TotalEnergies, opérateur du projet, et ses partenaires internationaux ExxonMobil, Santos, JX Nippon, sont pleinement engagés dans le projet Papua LNG.

Il a notamment fait part du grand intérêt de plusieurs acheteurs de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour le celui de Papua LNG en raison de sa situation stratégique à proximité des principaux marchés asiatiques.

Il a également informé le Premier ministre qu'après avoir reçu les premières offres, il apparaît que le projet devra continuer à travailler avec des contractants pour obtenir des contrats EPC commercialement viables et qu'il est nécessaire de poursuivre ces efforts pour pouvoir prendre la Décision Finale d’Investissement (FID).

Dans cette optique, le projet va revoir la structure de certains lots et ouvrir la compétition à un panel élargi de contractants asiatiques. En conséquence, la FID du projet Papua LNG est désormais attendue pour 2025.

Le Premier ministre et Patrick Pouyanné ont convenu que ce léger retard n'affectera pas les premiers travaux prévus en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2024 et que le projet maintiendra son engagement envers la population locale de la province du Golfe. Ceci démontre l'engagement de TotalEnergies pour le bien-être de la population de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Par ailleurs, Patrick Pouyanné a annoncé que TotalEnergies a l'intention de forer le premier puits d'exploration en eaux profondes sur le permis PPL 576 en 2025.

