TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce l’acquisition de Tecoil, société finlandaise spécialisée dans la fabrication d’Huiles de Base Reraffinées (RRBO – Re-refined Base Oils) et disposant actuellement du processus de retraitement d’huiles usagées le plus performant sur le marché.

Tecoil opère actuellement un site de production d’une capacité de production d’huiles de base reraffinées de 50 000 tonnes par an à Hamina, port situé sur la mer Baltique à l’est de la Finlande. Cette usine dispose de son propre circuit de collecte de lubrifiants usagés issus de l’économie circulaire en Europe.

Lors d’un processus dit de « re-raffinage », optimisé par Tecoil, les huiles usagées sont traitées pour leur redonner des propriétés comparables aux meilleures huiles de bases vierges. Ces huiles de base de haute qualité sont utilisées dans la fabrication de lubrifiants qui répondent aux nouvelles attentes des clients en matière de circularité et de durabilité. Elles permettent de réduire significativement l’empreinte carbone des lubrifiants, tout en offrant le même niveau de performance attendue et approuvée notamment par de nombreux constructeurs automobiles.

« L’intégration de Tecoil au sein de TotalEnergies va nous permettre d’accélérer l’utilisation de ces huiles de bases régénérées (RRBO) dans la fabrication de nos lubrifiants haut de gamme et de répondre à la demande croissante de nos clients en produits toujours plus performants et respectueux de l'environnement. Nous sommes heureux d’accueillir les équipes de Tecoil et d’associer leur savoir-faire dans le traitement des huiles de bases à l’expertise reconnue de TotalEnergies dans la production et la distribution de lubrifiants, » souligne Pierre Duhot, Senior Vice-President Lubrifiants et Spécialités chez TotalEnergies.

« Rejoindre TotalEnergies est un grand motif de satisfaction et l’occasion de consolider et développer Tecoil. Cela permettra de capitaliser conjointement sur notre travail, nos connaissances et le développement du secteur des lubrifiants et ainsi de faire face aux nouveaux défis et aux ambitions de nos clients, » a déclaré Juha Kokko, CEO de Tecoil.

TotalEnergies, un acteur majeur de la production et de la distribution de lubrifiants

Avec 42 sites de production de lubrifiants à travers le monde, TotalEnergies est un partenaire incontournable pour les acteurs des marchés de l’automobile, de l’industrie et de la marine. La Compagnie offre des produits et services innovants et a lancé en juin 2024 sa première gamme de lubrifiants avec des huiles de base régénérées premium (Quartz EV3R pour véhicules légers et Rubia EV3R pour poids lourds).

