Poursuivant sa croissance rentable dans l’électricité renouvelable, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce ce jour le rachat de l’intégralité du capital de Total Eren, portant ainsi sa participation de près de 30% à 100%. Les équipes de Total Eren seront pleinement intégrées au sein de la business unit Renouvelables de TotalEnergies. Cette opération fait suite à l’accord stratégique conclu entre les deux compagnies en 2017, qui prévoyait que TotalEnergies pourrait prendre le contrôle de Total Eren (anciennement EREN RE) à l’issue d’une période de cinq ans.

Dans le cadre de cette transaction, l'entreprise Total Eren est valorisée à 3,8 milliards €, sur la base d’un multiple d’EBITDA attractif négocié dans le cadre de l’accord stratégique initial signé en 2017. L’acquisition de 70,8%1 représente un investissement net d’environ 1,5 milliard € pour TotalEnergies.

L'intégration de Total Eren devrait conduire en 2024 à une augmentation du résultat opérationnel net du secteur Integrated Power de TotalEnergies d'environ 160 millions € et du CFFO d'environ 400 millions €.

Un acteur mondial avec 3,5 GW de production renouvelable et 10 GW en portefeuille

Total Eren dispose de 3,5 GW d’actifs en opération dans le monde, et possède un portefeuille diversifié de projets solaires, éoliens, hydroélectriques et de stockage de plus 10 GW dans 30 pays, dont près de 1,2 GW en construction ou à un stade de développement avancé. TotalEnergies s’appuiera sur les 2 GW d’actifs en exploitation de Total Eren dans les marchés libéralisés (notamment au Portugal, en Grèce, en Australie et au Brésil) pour accélérer sa stratégie d’acteur intégré sur les marchés de l’électricité. TotalEnergies bénéficiera également de la présence et de la capacité de Total Eren à développer des projets dans de nombreux pays tels que l’Inde, l’Argentine, le Kazakhstan ou l’Ouzbékistan.

Une forte complémentarité en termes de talents et d’implantation

Outre ses actifs opérés de premier ordre, Total Eren apportera à la Compagnie l’expertise et le talent de près de 500 collaborateurs dans plus de vingt pays. La remarquable croissance organique de Total Eren témoigne de l'expertise que ses équipes ont développée tant en interne qu'en collaboration avec ses partenaires et fournisseurs, depuis sa fondation en 2012. Les équipes et la qualité du portefeuille de Total Eren renforceront la capacité de TotalEnergies à soutenir la croissance de sa production tout en optimisant ses coûts d'exploitation et ses capex en tirant profit de sa taille et de son pouvoir de négociation en matière d'achats.

Total Eren, pionnier de l’hydrogène vert

Au-delà de ses activités de production d'énergie renouvelable, Total Eren a lancé, ces dernières années, des projets pionniers d’hydrogène vert dans différentes régions, telles que l’Afrique du Nord, l’Amérique latine et l’Australie. Ces activités d’hydrogène vert se poursuivront dans le cadre d’un nouveau partenariat, sous la houlette d’une entité baptisée TEH2 (détenue à 80 % par TotalEnergies et à 20 % par le groupe EREN).

« Notre partenariat avec Total Eren a été très fructueux, comme en témoignent la taille et la qualité du portefeuille d’énergies renouvelables constitué. Avec l’acquisition et l’intégration de cette entité, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre développement. L’expertise de Total Eren et sa présence dans des zones géographiques complémentaires des nôtres vont renforcer nos activités renouvelables et notre capacité à devenir un acteur rentable et intégré de l’électricité », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « Je tiens à remercier les fondateurs de Total Eren, Pâris Mouratoglou et David Corchia, ainsi que leurs équipes, pour le formidable travail de développement ayant permis la réussite de cette opération. Aujourd’hui, nous accueillons à bras ouverts les équipes chevronnées de Total Eren, qui poursuivront leur mission tout en bénéficiant des moyens d’une structure de plus grande taille. »

« Nous avons réussi à faire de Total Eren un acteur incontournable des énergies renouvelables sur la scène mondiale », a déclaré Pâris Mouratoglou, Président de Total Eren, « Je tiens à remercier BPI France, Tikehau Capital, NextWorld et Peugeot Invest de leur soutien indéfectible depuis 2015. Je souhaite également remercier Patrick Pouyanné pour sa confiance et pour l’esprit dans lequel s’est structuré notre partenariat, contribuant ainsi à la réussite de ces cinq dernières années avec TotalEnergies. »

« Ce succès, c’est d’abord et avant tout aux équipes internationales de Total Eren que nous le devons », a ajouté David Corchia, Directeur général de Total Eren. « Il ne fait aucun doute que, grâce à elles, TotalEnergies parviendra à concrétiser son plan particulièrement ambitieux dans le secteur des renouvelables. Avec Pâris Mouratoglou, nous allons fonder et faire grandir d’autres entreprises engagées dans la transition énergétique et la décarbonation de notre planète. Nous prévoyons par ailleurs, dans le cadre de ce nouveau partenariat prometteur avec TotalEnergies, de développer des projets internationaux d’envergure pour la production d’hydrogène vert. »

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À fin mars 2023, sa capacité brute de production d’électricité renouvelable était de 18 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW en 2030, avec l’objectif de figurer au top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

1 Sur une base totalement diluée

