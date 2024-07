Téléchargez le communiqué de presse (PDF)

Paris, 10 juillet 2024 - TotalEnergies rejoint avec une participation de 10 % le projet Ruwais LNG, aux côtés d'ADNOC (60 %), Shell (10 %), bp (10 %) et Mitsui (10 %).

Lancé par ADNOC en juin 2024, Ruwais LNG est un projet de liquéfaction de gaz naturel (GNL) situé dans la ville industrielle d'Al Ruwais, à Abou Dhabi. Le projet comporte deux trains de liquéfaction, d'une capacité totale de 9,6 millions de tonnes par an. Son démarrage est prévu pour le second semestre 2028.

Le projet applique les normes de réduction des émissions les plus élevées : ses trains de liquéfaction, entièrement électriques, seront alimentés en énergie propre par le réseau émirien, ce qui en fera l'une des usines de GNL présentant la plus basse intensité carbone au monde. Ses installations tireront parti des technologies les plus avancées pour optimiser la sécurité et l'efficacité énergétique, et minimiser les émissions.

« Nous nous réjouissons d'unir nos forces à celles de notre partenaire de longue date ADNOC pour le développement de ce nouveau projet de GNL. L'an dernier, à la COP28, TotalEnergies et ADNOC se sont toutes deux engagées comme « champions » pour piloter l'Oil & Gas Decarbonization Charter(OGDC) afin de réduire les émissions de GES de notre industrie. Avec Ruwais LNG, nous mettons ces principes en action pour bâtir l'une des usines de GNL ayant la plus basse intensité carbone au monde et permettre au gaz naturel de jouer pleinement son rôle d'énergie de transition », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes heureux d'accueillir bp, Mitsui & Co., Shell, et TotalEnergies comme partenaires du projet Ruwais LNG d'ADNOC, qui sera l'une des usines de GNL avec la plus faible intensité carbone au monde. Alors que la demande de gaz naturel continue d'augmenter, ce projet de classe mondiale nous permettra de fournir davantage de gaz à moindre empreinte carbone pour répondre à la demande croissante d'aujourd'hui, tout en accompagnant le monde dans sa transition vers un avenir énergétique plus propre. De plus, le projet accélérera le développement de la ville industrielle d'Al Ruwais, stimulera l'écosystème industriel local et créera des emplois qualifiés dans le secteur privé pour nos concitoyens des Emirats Arabes Unis », a déclaré Son Excellence Dr. Sultan Al Jaber, Président-directeur général d'ADNOC.

