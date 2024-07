Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) rejoint avec une participation de 10 % le projet Ruwais LNG, aux côtés d’ADNOC (60 %), Shell (10 %), bp (10 %) et Mitsui (10 %).

Lancé par ADNOC en juin 2024, Ruwais LNG est un projet de liquéfaction de gaz naturel (GNL) situé dans la ville industrielle d’Al Ruwais, à Abou Dhabi. Le projet comporte deux trains de liquéfaction, d’une capacité totale de 9,6 millions de tonnes par an. Son démarrage est prévu pour le second semestre 2028.

Le projet applique les normes de réduction des émissions les plus élevées : ses trains de liquéfaction, entièrement électriques, seront alimentés en énergie propre par le réseau émirien, ce qui en fera l’une des usines de GNL présentant la plus basse intensité carbone au monde. Ses installations tireront parti des technologies les plus avancées pour optimiser la sécurité et l’efficacité énergétique, et minimiser les émissions.

« Nous nous réjouissons d’unir nos forces à celles de notre partenaire de longue date ADNOC pour le développement de ce nouveau projet de GNL. L’an dernier, à la COP28, TotalEnergies et ADNOC se sont toutes deux engagées comme « champions » pour piloter l’Oil & Gas Decarbonization Charter (OGDC) afin de réduire les émissions de GES de notre industrie. Avec Ruwais LNG, nous mettons ces principes en action pour bâtir l’une des usines de GNL ayant la plus basse intensité carbone au monde et permettre au gaz naturel de jouer pleinement son rôle d’énergie de transition », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes heureux d'accueillir bp, Mitsui & Co., Shell, et TotalEnergies comme partenaires du projet Ruwais LNG d’ADNOC, qui sera l'une des usines de GNL avec la plus faible intensité carbone au monde. Alors que la demande de gaz naturel continue d'augmenter, ce projet de classe mondiale nous permettra de fournir davantage de gaz à moindre empreinte carbone pour répondre à la demande croissante d'aujourd'hui, tout en accompagnant le monde dans sa transition vers un avenir énergétique plus propre. De plus, le projet accélérera le développement de la ville industrielle d’Al Ruwais, stimulera l'écosystème industriel local et créera des emplois qualifiés dans le secteur privé pour nos concitoyens des Emirats Arabes Unis », a déclaréSon Excellence Dr. Sultan Al Jaber, Président-directeur général d’ADNOC

TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec 44 Mt vendues en 2023 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est d’accroître de 50 % sa production et ses achats long-terme de GNL d’ici 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz. La Compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

TotalEnergies aux Émirats Arabes Unis

TotalEnergies est présente aux Émirats Arabes Unis depuis 85 ans. C’est aujourd’hui l’une des principales entreprises étrangères actives dans le pays. Dans le secteur de l’Amont, grâce à son partenariat de longue date avec la compagnie nationale ADNOC, TotalEnergies aux EAU est l’un des principaux contributeurs à la production d’hydrocarbures de la Compagnie, avec 354 000 bep/j en 2023. TotalEnergies aux Emirats poursuit son développement dans le secteur des énergies renouvelables et tout particulièrement dans la production d’électricité décentralisée, où elle occupe une position de leader du marché. La Compagnie compte aussi parmi les principaux acteurs de la production et de la distribution d’une vaste gamme de lubrifiants automobiles et industriels, avec une usine de blending approvisionnant toute la région. La responsabilité sociétale est essentielle pour TotalEnergies qui collabore étroitement avec diverses parties prenantes telles que l’Agence pour l’Environnement d’Abou Dhabi, la Fondation Emirates et l’ADMAF. Elle est associée à plusieurs universités locales pour la formation des jeunes talents émiriens.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

