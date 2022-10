Energies renouvelables : Total Eren s'implante sur le marché dominicain

Total Eren, acteur de la production indépendante d’électricité basé à Paris, noue un partenariat avec la société dominicaine Visolar Holding S.A. et Grupo Pais. Les partenaires développeront, financeront, construiront et exploiteront un projet solaire photovoltaïque de 100 MWac intitulé « Villarpando » qui sera situé dans la province d’Azua, en République dominicaine. Les travaux de construction ont débuté sur le site du projet Villarpando. La centrale sera l’un des plus grands investissements étrangers dans un projet solaire dans la région des Caraïbes.



Grâce à ce projet en développement, Total Eren s'implante sur le marché dominicain des énergies renouvelables à fort potentiel. En ouvrant un premier bureau à Saint Domingue par le biais de sa filiale Total Eren Dominicana, le groupe poursuivra les prochaines étapes du projet Villarpando et développera les activités de Total Eren dans ce pays.



Villarpando, dont l'investissement total représente environ 120 millions de dollars, participera ainsi à la croissance durable et contribuera à l'emploi local dans la province d'Azua, avec la création de près de 250 emplois dans le cadre de la construction du parc, et environ 60 emplois permanents directs et indirects qui seront créés pour la phase d'exploitation et de maintenance.