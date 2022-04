Enrichis par la flambée du brut, les pétroliers américains ne dopent pas leur

production

NEW YORK (awp/afp) - ExxonMobil et Chevron ont enregistré un bond de leurs profits au premier trimestre grâce à l'envolée des prix des hydrocarbures mais, pris entre des injonctions contradictoires sur leur production, ne prévoient pas pour l'instant d'augmenter outre-mesure les dépenses pour pomper beaucoup plus.

Comme les géants pétroliers européens TotalEnergies et Eni, les sociétés américaines ont profité de la hausse des cours du gaz naturel et du pétrole dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le baril a grimpé début mars à plus de 130 dollars et reste actuellement au-dessus de 100 dollars.

Le chiffre d'affaires d'ExxonMobil a décollé de 53%, à 90,50 milliards de dollars, et celui de Chevron de 70%, à 54,4 milliards, ont-elles indiqué vendredi.

Leurs bénéfices nets ont aussi augmenté, par deux chez ExxonMobil, à 5,5 milliards de dollars, par quatre chez Chevron, à 6,3 milliards de dollars.

Les profits d'ExxonMobil auraient été encore plus élevés sans une charge de 3,4 milliards de dollars liée à l'arrêt de ses activités en Russie.

Suivant l'exemple de nombreuses multinationales ayant pris leurs distances avec Moscou, ExxonMobil a en effet annoncé début mars qu'il allait se retirer progressivement de son dernier grand projet dans le pays, Sakhalin-1.

La production totale des deux groupes a pourtant légèrement fléchi sur le trimestre, ExxonMobil mettant en avant des événements météorologiques, de la maintenance et la cession de certaines activités, tandis que Chevron évoque la baisse de la productivité de certains champs pétroliers et l'expiration d'une concession en Indonésie.

Alors que le président américain s'en est récemment pris vivement aux compagnies pétrolières en les accusant de "s'enrichir" aux dépens des automobilistes au lieu d'investir dans la production, les deux groupes insistent sur le fait qu'ils pompent plus aux Etats-Unis.

ExxonMobil a assuré que sa production dans le bassin permien, à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique, progressait et que l'entreprise prévoyait toujours de l'accroître de 25% cette année.

Chez Chevron, la production était déjà en hausse de 10% aux Etats-Unis au premier trimestre, et le groupe espère pomper cette année 15% de plus qu'en 2021 dans le bassin permien.

Sous pression de deux camps

Mais les deux groupes n'augmentent pas leurs dépenses d'investissements.

ExxonMobil prévoit toujours d'y consacrer 20 à 25 milliards par an d'ici 2027 et Chevron entre 15 et 17 milliards par an d'ici 2026.

C'est plus qu'en 2020 et 2021, les majors ayant coupé drastiquement dans leurs coûts après la chute des cours du brut au début de la pandémie, mais moins que ce qui était prévu avant l'arrivée du virus.

ExxonMobil "continue d'investir prudemment" et se concentre sur les projets d'exploration faibles coûts et hauts rendements, a indiqué la directrice financière Kathy Mikells.

"On va rester disciplinés dans nos dépenses de capital", a souligné de son côté Mike Wirth, le patron de Chevron, lors d'une conférence téléphonique. "On a donné une fourchette et on va s'y tenir."

Comme de très nombreuses entreprises, ExxonMobil et Chevron "sont tout simplement freinées par les problèmes de chaînes d'approvisionnement et de pénurie de main d'oeuvre", remarque Steward Glickman du cabinet CFRA, en évoquant par exemple l'incapacité à trouver suffisamment de tuyaux de forage.

Surtout, "elles sont sous la pression de deux camps: les investisseurs qui disent qu'elles devraient dépenser plus pour produire du pétrole et ceux qui soulignent qu'elles dépensent trop sur les hydrocarbures et pas assez sur les énergies renouvelables", ajoute le spécialiste.

Les deux entreprises ont mis en avant vendredi leurs initiatives dans les énergies moins polluantes, comme le projet d'ExxonMobil d'une usine d'hydrogène au Texas ou le rachat par Chevron d'un société spécialisée dans les agrocarburants.

Pour diminuer leurs émissions, ExxonMobil prévoit d'investir 15 milliards de dollars d'ici 2027 et Chevron 10 milliards d'ici 2028, ce qui est moins que leurs homologues européens et bien moins que les investissements prévus pour le pétrole et le gaz.

Pour Steward Glickman, les entreprises cherchent encore quelles technologies "sont commercialement viables" et financent à petites doses divers projets pour déterminer lesquels seraient susceptibles d'être développés à grande échelle.

En attendant, elles réduisent leurs dettes et gâtent leurs actionnaires, ExxonMobil ayant triplé vendredi son programme de rachats d'actions à 30 milliards de dollars et Chevron l'ayant récemment doublé à 10 milliards.

