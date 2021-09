Eolien flottant : TotalEnergies, Green Investment Group et Qair s'associent pour répondre à l'appel d'offres Bretagne Sud

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), Green Investment Group et Qair, s’associent pour soumettre une offre commune en vue de développer un parc éolien flottant au large des côtes Sud de la Bretagne. Le groupement a été présélectionné par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) pour participer au dialogue concurrentiel préalable à l’attribution de ce projet d’une capacité jusqu’à 270 MW qui permettra de fournir de l’énergie verte à 250 000 foyers.

Le groupement, convaincu du potentiel de la France, souhaite participer au développement de la filière et considère cet appel d’offres comme une étape clé pour ce faire.

Une opportunité de développement durable pour la Bretagne

TotalEnergies, GIG et Qair entendent associer les acteurs locaux à toutes les étapes du projet afin de favoriser l’économie locale et permettre aux territoires bretons de bénéficier pleinement des retombées positives du parc éolien flottant.

L’alliance de trois expertises complémentaires

Le groupement entend s’appuyer sur les compétences techniques et les capacités financières de ses membres qui disposent d’une forte expérience dans le secteur de l’éolien en mer pour lequel ils ont de grandes ambitions :

TotalEnergies , compagnie multi-énergies, dispose grâce à ses activités historiques d’une expertise des opérations et de la maintenance offshore. TotalEnergies développe par ailleurs déjà des projets éoliens en mer d’une capacité cumulée d’environ 6 GW, dont 3 projets flottants en Europe et Asie.

, compagnie multi-énergies, dispose grâce à ses activités historiques d’une expertise des opérations et de la maintenance offshore. TotalEnergies développe par ailleurs déjà des projets éoliens en mer d’une capacité cumulée d’environ 6 GW, dont 3 projets flottants en Europe et Asie. Green Investment Group , leader mondial du financement de projets d’énergies renouvelables, a investi plus de 30 milliards d’euros dans ce secteur. Avec 14 GW de capacité en développement à travers le monde, GIG est l’un des premiers acteurs mondiaux de l’éolien en mer.

, leader mondial du financement de projets d’énergies renouvelables, a investi plus de 30 milliards d’euros dans ce secteur. Avec 14 GW de capacité en développement à travers le monde, GIG est l’un des premiers acteurs mondiaux de l’éolien en mer. Qair, producteur indépendant d’énergie exclusivement renouvelable et pionner de l’éolien flottant en France, dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine et d’un fort ancrage local en France.

Une collaboration déjà éprouvée

Cette candidature commune s’appuie sur la collaboration déjà éprouvée des partenaires dans :

Des projets d’éolien flottant de plus de 2 GW en Corée du Sud (GIG & TotalEnergies),

Le projet éolien fixe Outer Dowsing Offshore Wind de 1,5 GW en Angleterre (GIG & TotalEnergies),

de 1,5 GW en Angleterre (GIG & TotalEnergies), Le projet pilote d’éolien flottant EolMed en France (Qair & TotalEnergies),

« Nous sommes ravis de nous associer une nouvelle fois à nos partenaires Qair et GIG pour contribuer à la transition énergétique en France et au développement de la région Bretagne. Grâce à notre expertise dans les projets offshore et le développement de projets renouvelables, nous disposons des compétences nécessaires pour relever les défis techniques et financiers du projet », a déclaré Julien Pouget, Directeur Renewables de TotalEnergies.

« Le déploiement de l'éolien en mer flottant à grande échelle est essentiel pour réaliser le plein potentiel des ressources éoliennes de la France et du monde. Avec ses eaux profondes et son patrimoine industriel, la Bretagne est remarquablement placée pour déployer ce nouveau secteur, créant des opportunités d'emploi et d'investissement significatives », a déclaré Edward Northam, Directeur de GIG Europe.

« Nous sommes heureux de réunir nos expertises complémentaires en matière de développement, de financement, de construction et d’exploitation de projets d’énergies renouvelables et d’y associer les territoires Bretons, pour contribuer à l’essor de la filière française de l’éolien en mer flottant, construit autour d’un premier projet industriel en Bretagne », a déclaré Louis Blanchard, Président de Qair

TotalEnergies, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de TotalEnergies était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de GIG

Green Investment Group (GIG) est la division de Macquarie Group investissant dans les infrastructures vertes. Son expertise couvre un périmètre large allant du développement à l’exploitation de projets en passant par le conseil en impact écologique et la gestion d'actifs. Son portefeuille de projets, son expertise ainsi que ses capacités en font un leader mondial de l'investissement durable en vue d’accélérer la transition énergétique. Initialement lancée par le gouvernement britannique en 2012, la Green Investment Bank était la première institution de ce type au monde. Elle a été rachetée par Macquarie en 2017 et combinée avec l'équipe chargée des énergies renouvelables de Macquarie Capital pour créer l'une des plus grandes plateformes au monde de développeurs et d'investisseurs spécialisés dans les infrastructures vertes. Opérant désormais sous le nom de Green Investment Group dans plus de 25 marchés, le groupe s’appuie sur plus de 450 employés ainsi que sur un pipeline de 30 GW. (www.greeninvestmentgroup.com l www.macquarie.com)

À propos de Qair

Qair est un producteur indépendant d’énergie renouvelable, qui développe, finance, construit et exploite, pour compte propre, des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de production d’hydrogène vert. Présent dans 16 pays en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie, Qair compte 300 collaborateurs engagés au service de la transition énergétique et a pour ambition de devenir un leader indépendant de l’énergie responsable. Sa filiale Qair Marine, dédiée au développement des Énergies Marines Renouvelables, détient majoritairement le projet EolMed, parc éolien en mer flottant au large de Gruissan (Aude) de 30 MW et a contribué à la maintenance et à l’exploitation de FloatGen, première éolienne flottante française. (www.qair.energy)

