Éolien offshore : TotalEnergies, Green Investment Group et RIDG participent à l'appel d'offres ScotWind à l'ouest des Orcades écossaises

Le consortium formé par TotalEnergies, Green Investment Group et RIDG a répondu à l'appel d'offres ScotWind pour le site « N1 », à proximité de l'archipel des Orcades et du Caithness.

Édimbourg, le 29 septembre 2021 - Le consortium formé par TotalEnergies, Green Investment Group, filiale du groupe Macquarie, et le développeur écossais RIDG a annoncé le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades. Ce projet, baptisé West of Orkney Windfarm, a une capacité de 2 gigawatts permettant d'alimenter en électricité plus de deux millions de foyers. Il fait actuellement l'objet d'une évaluation par le Crown Estate d'Écosse, dans le cadre du cycle d'attribution de concessions ScotWind.

Cette offre vient couronner près de cinq ans d'échanges avec les parties prenantes du Caithness et des Orcades. Plusieurs accords ont notamment été conclus par le consortium avec les sociétés d'administration des ports des Orcades (Orkney Harbour Authority) et de Scrabster (Scrabster Harbour Trust), visant à améliorer les infrastructures portuaires et renforcer la compétitivité de la région pour les futurs projets d'éolien marin.

Un mémorandum d'entente exclusif a également été signé avec le European Marine Energy Centre des Orcades (EMEC), qui formalise une relation déjà longue en matière d'innovation technique et de recueil de données environnementales et s'appuie sur les installations et ses compétences uniques de l'EMEC en matière de recherche et développement dans le secteur des énergies marines.

« L'Écosse est un pionnier du développement de l'électricité renouvelable. Aujourd'hui, à travers les projets à livrer via ScotWind, nous pensons qu'elle pourrait jouer un rôle de vitrine pour une transition énergétique de grande ampleur, englobant toute l'économie. Travailler avec des partenaires locaux nous permet de veiller à la création d'emplois durables et à long terme dans le Caithness et l'archipel des Orcades, dans le cadre de cette transition vers une économie neutre en carbone. » a déclaré Edward Northam, directeur de GIG Europe.

« TotalEnergies se réjouit de sa participation à cet appel d'offres aux côtés de GIG et RIDG. Nous mettrons à disposition tous nos moyens et expertise des opérations et de la maintenance offshore pour assurer le succès de ce projet en étroite collaboration avec les communautés et l'industrie locales que nous souhaitons renforcer. Notre participation à l'appel d'offres est une illustration de notre engagement pour accompagner la transition énergétique de l'Ecosse vers son objectif Net Zero d'ici 2045. Si retenu, ce projet contribuera à notre objectif d'atteindre 100 GW de capacité de production d'origine renouvelable d'ici 2030 » a declaré Julien Pouget, Directeur Renewables de TotalEnergies.

« RIDG a placé la ferme éolienne West of Orkney sur la carte dès 2016 et nous travaillons depuis en étroite association avec les parties prenantes locales pour veiller à ce que tout projet que nous présentons bénéficie à l'économie de la région. Nous sommes donc ravis de soumettre cette offre au sein d'un consortium spécialement conçu pour ce site, et particulièrement fiers du soutien que nous accordent de très nombreuses entreprises locales, qui joueront un rôle vital pour la réussite de ce projet. » a déclaré Mike Hay, directeur du développeur écossais RIDG.

Le consortium a entrepris des études approfondies du site, y compris des études sur les oiseaux, les mammifères marins et des études géophysiques à proximité du rivage, et a finalisé un accord de connexion au réseau avec National Grid, qui permettra au projet de commencer à produire de l'électricité dès 2029.

***

À propos du Green Investment Group de Macquarie

Le Green Investment Group (GIG) est une filiale du groupe Macquarie spécialisée dans l'investissement, le développement et la réalisation d'infrastructures vertes, le conseil en matière d'impact écologique et la gestion d'actifs. Son expérience, son expertise et ses capacités en font un leader mondial de l'investissement et du développement verts, engagé à accélérer la transition verte.

TotalEnergies, les renouvelables et l'électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d'activités dans les renouvelables et l'électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d'électricité de TotalEnergies était de l'ordre de 12 GW, dont 7 GW d'énergie renouvelable. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d'origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d'ici 2030 avec l'objectif d'être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos du RIDG

Le Renewable Infrastructure Development Group (RIDG) a été créé en tant qu'entreprise indépendante spécialisée dans le développement de projets d'éolien offshore. Son expertise et son expérience lui permettent d'identifier, de concevoir et de fournir des actifs de haute qualité destinés aux opérations de ses partenaires stratégiques. RIDG présente une approche simplifiée, rationnalisée et plus flexible du développement de projet, qui tire parti des points forts de fournisseurs bien établis ou émergents pour livrer les projets de façon sécurisée, efficace et rentable.

À propos du Scrabster Harbour Trust

Le Scrabster Harbour Trust, fondé en 1841, est l'autorité administrative du port de Scrabster, port commercial le plus septentrional du Royaume-Uni (hors îles). Ce port indépendant est géré par le trust selon ses règles propres. Tous les profits sont réinvestis dans l'entretien et le développement de ses infrastructures, de sorte qu'elles répondent aux besoins de leurs utilisateurs.

À propos de la Orkney Harbour Authority

Les Marine Services, division du Orkney Islands Council, autorité portuaire compétente, sont chargés de faire fonctionner de façon sécurisée et efficace les 29 jetées et ports situés à travers l'archipel des Orcades et relevant de leur juridiction. Ils suivent les principes définis dans le Port Marine Safety Code.

À propos de l'European Marine Energy Centre

Fondé dans l'archipel des Orcades en 2003, le European Marine Energy Centre (EMEC) est le premier site au monde d'essai de convertisseurs d'énergie houlomotrice et marémotrice en milieu et conditions réels. Le centre propose des bancs d'essais indépendants, agréés et reliés au réseau pour tester des prototypes grandeur nature, ainsi que des sites d'essai dans des conditions moins difficiles pour les technologies à échelle réduite, les entreprises de logistique et les fabricants d'équipements.

L'archipel écossais des Orcades est à ce jour le site ayant accueilli le plus grand nombre de convertisseurs d'énergie marine au monde : 21 clients d'énergie houlomotrice et marémotrice de 11 pays y ont testé 34 dispositifs d'énergie marine.

L'EMEC est engagé pour la transition vers la neutralité carbone et a étendu ses activités vers de nouveaux secteurs, dont l'hydrogène vert, l'éolien flottant et les systèmes de transport et d'énergie.

Contact Green Investment Group

Relations presse : [email protected]| +44 20 3037 4014

Contacts TotalEnergies

Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l [email protected]l @TotalEnergiesPR

Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l [email protected]

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d'information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.