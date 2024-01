TotalEnergies et Wenea signent un accord en vue de construire un leader de la mobilité électrique

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Wenea annoncent aujourd’hui la signature d’un accord en vue de construire un acteur majeur de la mobilité électrique en Espagne en développant un réseau de hubs de recharge rapide.

Comme première étape, TotalEnergies a réalisé l’acquisition de Nordian CPO, filiale du groupe Wenea, et de ses 200 sites de recharge. Ces sites, entièrement alimentés en énergie renouvelable, sont situés sur les grands axes routiers et dans des zones urbaines et péri-urbaines des 17 régions que compte l’Espagne.

De plus, TotalEnergies et Wenea poursuivent leurs discussions pour conclure un partenariat stratégique en vue de mettre en commun leurs expertises et leurs compétences dans les infrastructures, la distribution d’électricité et la mobilité pour investir ensemble dans la construction de hubs de recharge haute puissance et développer le réseau actuel.

« Nous sommes heureux d’acquérir ce réseau de bornes de recharge rapide et ultra rapide réparties dans toute l’Espagne et voulons construire un partenariat solide avec Wenea, acteur pionnier de la recharge dans le pays. L’Espagne possède le cinquième parc automobile européen et le taux de pénétration du véhicule électrique est en pleine croissance. Pour TotalEnergies, c’est une belle opportunité d’étendre son réseau en Europe et de se positionner comme un acteur de référence de la recharge haute puissance en Espagne. Cette annonce confirme également notre engagement dans la transition énergétique de l’Espagne, où la Compagnie dispose d’un portefeuille d’activités de plus de deux millions de contrats de gaz et d’électricité et développe de nombreux projets solaires, pour une capacité de production totale dépassant 3 GW », a déclaré Mathieu Soulas, directeur Nouvelles mobilités & Marketing de TotalEnergies.

« Il y a une course au leadership pour répondre aux besoins de plusieurs millions de clients, pays par pays. La conclusion d’un accord avec TotalEnergies, compagnie multi-énergies mondiale d’envergure, sera un moyen de remporter ce pari. Nous sommes fiers de devenir un partenaire de TotalEnergies en Espagne dans le cadre d’un projet commun pour le déploiement d’un réseau de recharge haute puissance de premier plan. Nos solutions innovantes et digitales, notre orientation client et notre leadership dans le secteur de la recharge font de nous un acteur unique de la mobilité électrique », a déclaré José Manuel Zorrilla, président de Wenea.

TotalEnergies, acteur majeur de la mobilité électrique en Europe

Ce partenariat en Espagne s’inscrit dans l’ambition de la Compagnie de déployer et d’opérer plus de 1000 sites de recharge haute puissance pour véhicules électriques en Europe d’ici à 2028.

Après avoir remporté l’un des trois lots de recharge publique en voirie de la ville de Madrid en mai dernier, TotalEnergies accélère ainsi fortement dans la mobilité électrique en Espagne. Cette annonce intervient également quelques semaines après que la Compagnie a remporté un appel d’offres pour l’installation de plus de 1100 points de recharge haute puissance en Allemagne.

Wenea, leader de la recharge haute puissance en Espagne

Leader des acteurs indépendants de la recharge en Espagne, Wenea opère actuellement plus de 1200 points de recharge. En 2023, la société a su déployer son réseau au-delà de ses prévisions, avec plus de 100 hubs de recharge pour véhicules électriques sur les principaux axes routiers et dans les zones urbaines et périurbaines. Elle a notamment remporté le plus grand marché public jamais adjugé à ce jour en Espagne (à Séville) et plus de cinq des principaux appels d’offres au Royaume-Uni. Wenea est également leader des solutions de recharge privées à grande échelle (opérateurs de parking, chaînes commerciales, groupes hôteliers), des services de recharge B2B et des services de plateformes de véhicules électriques, grâce à un vaste portefeuille de partenaires au sein de l’écosystème des flottes automobiles en Espagne.

Wenea renforce sa capacité financière et assure l’exécution de son plan stratégique pour 2026, avec pour objectif de déployer en Espagne et au Royaume-Uni les 5000 points de recharge qu’elle détient déjà dans son portefeuille - l’un des plus grands d’Europe sur le segment de la recharge haute puissance avec 2000 bornes HPC.

Wenea a également créé une plateforme digitale spécialisée dans la mobilité électrique qui propose divers services et met en lien son propre réseau de recharge avec celui d’autres fournisseurs. La plateforme Wenea ne cesse d’évoluer pour satisfaire ses clients à travers de nombreux pays, en proposant toute une gamme de services de recharge pour les véhicules électriques. Wenea a franchi une étape décisive en réalisant cette transaction grâce au soutien de Bank of America en qualité de conseil financier.

***

TotalEnergies et la mobilité électrique

TotalEnergies est présent sur toute de la chaîne de valeur de la mobilité électrique , de la production d’électricité renouvelable à l’exploitation du service de recharge.

, de la production d’électricité renouvelable à l’exploitation du service de recharge. Avec plus de 53 000 points de recharge opérées dans le monde en 2023, TotalEnergies investit de manière significative dans les infrastructures de recharge pour favorise le déploiement de la mobilité électrique à grande échelle.

en 2023, TotalEnergies investit de manière significative dans les infrastructures de recharge pour favorise le déploiement de la mobilité électrique à grande échelle. Pour permettre une recharge rapide sur autoroute et les grands axes routiers, TotalEnergies a déjà déployé 300 sites de recharge haute puissance et a pour ambition d’atteindre 1 000 sites de recharge en Europe à l’horizon 2028.

routiers, TotalEnergies a déjà déployé 300 sites de recharge haute puissance et a pour ambition d’atteindre 1 000 sites de recharge en Europe à l’horizon 2028. TotalEnergies soutient ses clients professionnels dans leur transition vers la mobilité électrique en leur proposant des services de déploiement et de supervision de bornes de recharge, aussi bien sur le lieu de travail qu’au domicile de leurs employés.

dans leur transition vers la mobilité électrique en leur proposant des services de déploiement et de supervision de bornes de recharge, aussi bien sur le lieu de travail qu’au domicile de leurs employés. Dans les grandes agglomérations mondiales , TotalEnergies développe aussi son réseau avec plus de 30 000 points de recharge à Paris, Londres, Bruxelles, Gand, Anvers, en Flandre, à Amsterdam et dans sa région, Berlin, Singapour et Madrid.

, TotalEnergies développe aussi son réseau avec plus de 30 000 points de recharge à Paris, Londres, Bruxelles, Gand, Anvers, en Flandre, à Amsterdam et dans sa région, Berlin, Singapour et Madrid. TotalEnergies propose enfin des solutions de recharge à domicile pour les particuliers, incluant un contrat de fourniture d’énergie et des services de recharge connectés.

TotalEnergies en Espagne

Forte de ses 1 700 collaborateurs et d’un portefeuille comptant plus de 2 millions de contrats gaz, électricité et services connexes dans le pays, TotalEnergies est le 4e fournisseur de gaz et d’électricité aux particuliers et aux PME en Espagne. Outre sa position de leader sur le marché des lubrifiants et des produits pour moteur, la Compagnie poursuit sa croissance sur le segment de l’énergie ainsi que dans les solutions de mobilité électrique, d’autoconsommation en énergie solaire et d’efficacité énergétique. TotalEnergies dispose d’un portefeuille solaire de plus de 4 GW en développement, dont 3 GW ont déjà obtenu des autorisations environnementales. Sa production brute d’électricité renouvelable en Espagne devrait atteindre 4,5 TWh d’ici 2025. En 2022, la Compagnie a produit plus de 4 TWh d’énergie flexible grâce à la centrale électrique à cycle combiné gaz (CCGT) de Castejón, et vise 10 TWh entre 2023 et 2025 afin d’accompagner la transition énergétique.

Dans l’éolien offshore, TotalEnergies entend favoriser les ambitions de l’Espagne par le développement d’un solide portefeuille de projets industriels. La Compagnie explore par ailleurs le segment de marché du biogaz ainsi que les possibilités de développement dans le domaine des batteries.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies lTotalEnergies lTotalEnergies lTotalEnergies

À propos de Wenea

Wenea, société détenue à 100 % par le groupe Diggia est le principal opérateur indépendant de recharge de véhicules électriques en Espagne. Elle offre des services de recharge à tous ses clients, y compris les entreprises, les utilisateurs privés et les entités publiques. Son objectif est de favoriser la transition vers une mobilité durable grâce au déploiement du plus grand réseau de recharge du pays, accessible par l'intermédiaire de sa plateforme. Actuellement, Wenea dispose de plus de 1 000 points de charge en Espagne et au Royaume-Uni, avec un objectif de déploiement de 5 000 points de charge d'ici 2026, assurant ainsi la meilleure couverture pour ses clients.

@Wenea lWenea lWenea lWenea

À propos du groupe Diggia

Diggia est un groupe qui développe des solutions innovantes et durables dans le secteur de la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Diggia Group a un historique de plus de 20 ans sur l'innovation durable avec des opérations dans plus de 15 pays. Cela a permis à Diggia d'être pionnier sur le marché espagnol de la mobilité électrique en 2016 avec la création de la marque Wenea.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240130375989/fr/