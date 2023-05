Espagne : TotalEnergies reçoit les autorisations environnementales pour développer 3 GW de projets solaires

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a reçu des autorités espagnoles (ministère espagnol de la Transition énergétique et communautés autonomes) les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de projets solaires pour une capacité totale estimée à 3 GW.

Des projets solaires de grande ampleur dans tout le pays

Ces autorisations concernent les 48 centrales que TotalEnergies développera dans la communauté de Madrid (capacités installées de 1,9 GW), dans la région de Murcie (plus de 350 MW), en Castille-La Manche (plus de 300 MW), en Andalousie (263 MW) et en Aragon (environ 150 MW). Les premiers projets démarreront début 2024.

Ces fermes solaires généreront environ 6 000 GWh d’énergie propre par an, soit de quoi couvrir la demande en électricité de près de 4 millions de personnes. Elles permettront également d’éviter l’émission dans l’atmosphère de près de 50 millions de tonnes de CO 2 tout au long de leur durée de vie.

Des projets socialement et environnementalement responsables

TotalEnergies déploiera une série de mesures de compensation, incluant le marquage des oiseaux pour observer leur comportement, la location de 400 hectares supplémentaires pour des actions de conservation, et l'allocation de 1,5% de la production des centrales pour des remises sur les factures d'électricité des habitants locaux, tout en offrant une formation en construction et en opération & maintenance aux habitants des communes avoisinantes.

« Avec 2 millions de clients particuliers et professionnels en Espagne, notre Compagnie est résolument engagée à promouvoir le développement des énergies renouvelables dans le pays. Obtenir cette évaluation d’impact environnemental favorable est donc un grand pas en avant pour nous », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « Pour l’Espagne, le développement de ces fermes solaires contribuera massivement à la transition énergétique du pays car elles permettront d’alimenter l’équivalent de la population de toute la communauté de Madrid. Pour TotalEnergies, ces projets nous rapprocheront de notre ambition d’atteindre 100 GW de capacité brute installée de génération électrique renouvelable à travers le monde à l’horizon 2030. »

TotalEnergies est fière de contribuer à l’objectif de l’Espagne, qui est de tirer 70 % de son électricité de sources renouvelables à l’horizon 2030 et 100 % d’ici au milieu du siècle.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans l’électricité et les renouvelables. À fin 2022, la capacité brute installée de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est proche de 17 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

