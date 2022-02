États-Unis : TotalEnergies acquiert les activités solaires industrielles et commerciales de SunPower

TotalEnergies élargit son portefeuille B2B aux Etats-Unis dans le domaine de l'énergie solaire décentralisée, tandis que SunPower se concentre sur le marché résidentiel en vue d'y accélérer sa croissance



Paris et San José, le 10 février 2022 - TotalEnergies (NYSE : TTE) annonce aujourd'hui avoir signé un accord définitif avec SunPower (NASDAQ : SPWR) pour l'achat de ses activités solaires commerciales et industrielles (CIS) pour un montant de 250 millions $USD, dont 60 millions $USD d'éventuels compléments de prix dépendant de certaines évolutions règlementaires. TotalEnergies est actionnaire majoritaire de SunPower, société leader dans le domaine de l'énergie solaire aux Etats-Unis.

Cette acquisition est une nouvelle étape dans la stratégie de TotalEnergies visant à développer son activité solaire décentralisée, comptant aujourd'hui près de 500 MW en opération dans le monde. Elle permettra à la Compagnie de se développer sur ce segment aux Etats-Unis et d'accroitre ses capacités de plus de 100 MW supplémentaires par an. Par ailleurs, cette activité sera créatrice de synergies avec le portefeuille de projets solaires à grande échelle de TotalEnergies aux Etats-Unis. L'opération permettra aussi aux clients B2B de bénéficier de solutions énergétiques plus complètes ainsi que de capacités de financement optimales pour leurs projets.

Pour SunPower, cette opération fait suite à l'annonce de se concentrer sur son activité résidentielle à forte croissance, offrant à ses clients B2C une expérience améliorée et l'accès à un écosystème dynamique de produits et services innovants.

Cette opération gagnant-gagnant s'inscrit pleinement dans les stratégies respectives de TotalEnergies et de SunPower et permettra de servir au mieux l'ensemble des clients industriels, commerciaux et résidentiels.

« Avec cette acquisition, TotalEnergies investit dans le développement de son activité solaire décentralisée aux Etats-Unis, et soutient ainsi ses clients B2B dans la réalisation de leurs objectifs de développement durable. Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre croissance dans les énergies renouvelables dans le pays, où nous visons une capacité de production d'origine solaire de 4 gigawatts d'ici 2025 », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. « SunPower disposera ainsi de ressources supplémentaires pour se concentrer sur le marché B2C en pleine croissance. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de l'entité Commercial & Industrial Services et d'assurer, grâce à leurs compétences, la continuité de notre engagement sur ce marché tout en intégrant un portefeuille de produits et de clients de grande qualité au sein de TotalEnergies. »

« TotalEnergies est le partenaire idéal de notre activité CIS. En rejoignant TotalEnergies, CIS sera en position de force pour profiter de son marché en pleine expansion ainsi que de nouvelles opportunités telles que les installations solaires communautaires et le stockage », a déclaré Peter Faricy, CEO de SunPower. « Dans le même temps, cette vente nous permet de nous recentrer encore un peu plus sur la croissance du marché résidentiel et d'accroître notre investissement dans ce marché en expansion et dans l'innovation technologique. Elle confère un surcroît de clarté à notre stratégie, qui nous aidera à devenir un leader dans notre secteur et à fournir un maximum de valeur à nos investisseurs, partenaires et clients. »

À la suite d'un processus de cession compétitif, et sur recommandation unanime d'un comité spécial d'administrateurs indépendants de SunPower, l'acquisition a reçu l'aval des deux entreprises. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre, sous réserve des conditions d'usage en matière de closing. Cette opération ne modifiera pas le statut de TotalEnergies en tant qu'actionnaire majoritaire (50,83%) de SunPower.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

TotalEnergies aux États-Unis

Présente aux États-Unis depuis 1957, TotalEnergies s'emploie à identifier les opportunités sur le marché local de l'énergie, en pleine évolution, afin de répondre à la hausse des besoins tout en réduisant les émissions de carbone. La Compagnie développe plusieurs projets dans les domaines du solaire et du stockage et vise une capacité cumulée de 4 gigawatts à l'horizon 2025. Elle se positionne également sur le marché de l'éolien offshore, au fort potentiel : TotalEnergies s'est ainsi qualifiée pour participer à la prochaine vente aux enchères de New York Bight (concessions d'énergie éolienne en mer) et a lancé une joint-venture afin d'explorer les opportunités dans l'éolien flottant au large de la côte ouest.

TotalEnergies et l'électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d'activités dans les renouvelables et l'électricité. À fin 2021, la capacité brute de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies est de plus de 10 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d'origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d'ici 2030 avec l'objectif d'être dans le top 5 mondial des producteurs d'électricité d'origine éolienne et solaire.

À propos de SunPower

Société basée dans la Silicon Valley, SunPower (NASDAQ : SPWR) est leader dans la production décentralisée, le stockage et la fourniture de services liés à l'énergie en Amérique du Nord. C'est la seule entreprise à proposer une solution solaire + stockage conçue par une même entité et permettant aux propriétaires, entreprises, administrations, écoles et services publics de contrôler leur consommation d'énergie, de faire face aux coupures de courant et de réaliser des économies. Pour tout complément d'information : www.sunpower.com

