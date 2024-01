Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et son partenaire Corio Generation (Corio) ont le plaisir d’annoncer que le New Jersey a sélectionné leur projet éolien offshore Attentive Energy Two pour un contrat de 20 ans portant sur la fourniture d’1,34 GW d’électricité renouvelable à l’État. Grâce à ce projet, plus de 650 000 foyers pourront être alimentés en électricité renouvelable.

Attentive Energy Two, coentreprise détenue par TotalEnergies (70 %) et Corio (30 %), a remporté le troisième appel d’offres pour des OREC (crédits d’énergie renouvelable offshore) organisé par l’agence des réseaux publics de l’État du New Jersey (NJBPU). Le développement du projet devrait générer jusqu’à 105 millions de dollars d’investissements dans l’économie locale et le consortium vise une mise en service en 2031.

La rentabilité du projet est assurée par le niveau garanti de revenu des OREC, au prix de $131 par MWh la première année suivant le démarrage des opérations commerciales, avec une augmentation annuelle de 3%, ainsi qu’un crédit d’impôt de 30 % au titre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA). Le contrat octroyé par le NJBPU comprend aussi un mécanisme ponctuel d’ajustement destiné à compenser la hausse des coûts de construction jusqu’à la décision finale d’investissement.

« Nous sommes honorés que l’État du New Jersey ait choisi Attentive Energy Two pour fournir une électricité verte fiable à ses habitants tout en contribuant à l’économie locale et à la chaîne d’approvisionnement de l’éolien offshore. Ce nouveau succès dans le secteur de l’électricité aux États-Unis fait suite à l’attribution provisoire par l’État de New York, en octobre dernier, d’un contrat d’approvisionnement de 25 ans à Attentive Energy One », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. « Les deux projets Attentive Energy One et Two renforcent nos activités sur le marché très attractif de l’électricité aux États-Unis, où nous développons plus de 25 GW de projets flexibles et renouvelables. Ils nous aideront aussi à atteindre notre objectif de rentabilité (ROACE) de l’ordre de 12 % d’ici à 2028 pour ce secteur d’activité et nous rapprocheront de notre ambition de produire plus de 100 TWh d’électricité à l’horizon 2030. »

« L'octroi de ce contrat à long terme est une grande réussite pour Attentive Energy et une excellente nouvelle pour les habitants du New Jersey, » a déclaré Jonathan Cole, Directeur Général de Corio Generation. « Le projet Attentive Energy Two fournira de l'énergie propre et verte à des centaines de milliers de résidents du New Jersey et générera des milliards de dollars d'investissements régionaux. »

En février 2022, TotalEnergies avait obtenu 100 % de la concession maritime OCS-A 0538 à l’issue des enchères du New York Bight. La Compagnie s’est ensuite associée à Rise, producteur d’électricité basé à New York, et Corio, société d’investissement dans l’éolien offshore, pour travailler conjointement au développement des projets d’éolien offshore Attentive Energy. Les 3 GW de capacité de cette concession sont répartis entre deux projets : Attentive Energy Two est destiné au New Jersey tandis qu’Attentive Energy One a remporté en octobre 2023 un contrat provisoire de 25 ans pour fournir 1,4 GW d’électricité renouvelable à l’État de New York. À eux deux, ces projets ont l’ambition de fournir de l’électricité verte à plus d’un million de foyers dans les deux États.

TotalEnergies et le marché de l’électricité aux États-Unis

TotalEnergies est l’un des plus grands développeurs d’énergies renouvelables aux États-Unis, grâce à son portefeuille de centrales solaires à grande échelle, de sites de stockage, de production solaire décentralisée B2B sur site, et de projets éoliens terrestres et offshore, qui devraient produire jusqu’à 10 GW d’électricité renouvelable d’ici 2025 et plus de 25 GW à horizon 2030. La Compagnie a également réalisé récemment l’acquisition de trois centrales à gaz totalisant 1,5 GW de capacité de production d’électricité flexible au Texas.

TotalEnergies et l'éolien offshore

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de projets éoliens offshore d'une capacité totale de plus de 16 GW, à majorité fixés sur le fond. Ces projets sont situés au Royaume-Uni (Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, et West of Orkney), en Corée du Sud (Bada), à Taiwan (Yunlin et Haiding 2), en France (Eolmed), aux États-Unis (Attentive Energy et Carolina Long Bay) et en Allemagne (N-12.1 et 0-2.2).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

