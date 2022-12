France: la production industrielle baisse à nouveau en octobre

Paris (awp/afp) - La production industrielle en France a baissé de 2,6% en octobre, après un recul révisé à 0,9% en septembre, a rapporté vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette chute est due à une baisse de production "dans toutes les grandes branches".

L'Insee souligne en particulier la baisse dans les industries extractives, l'énergie et l'eau (-5,6% en octobre, après 2,8% en septembre) et la lourde "chute" dans la cokéfaction-raffinage (-46,3% après -6,5%), "en raison du mouvement de grève qui a touché les raffineries"d'Esso-ExxonMobil et TotalEnergies à partir du 27 septembre.

La production baisse de nouveau dans les matériels de transport (-1,9% après -3,2%): dans le détail, elle diminue dans l'automobile (-5,8%, comme en septembre) mais "rebondit dans les autres matériels de transport" (+1,3% après -1,0%). Cela entraîne une nouvelle baisse en octobre de la production manufacturière de 2,0% (-0,5% en septembre), bien loin de l'embellie d'août, qui l'avait vue augmenter de 3,0%.

Cependant, la production manufacturière du dernier trimestre (août à octobre 2022) reste "supérieure de 2,4% à celle des trois mêmes mois de l'année précédente", souligne l'Insee. Du côté de l'ensemble de l'industrie, elle demeure en revanche stable, "en raison de la baisse de production dans l'énergie".

Sur un an, la production est en "forte hausse" dans les matériels de transport (+11,4%), particulièrement dans l'industrie automobile (+26,8 %), "moins affectée qu'il y a un an par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques, même si ces dernières persistent", détaille l'Insee. La production augmente également dans les biens d'équipement (+4,0%) et dans la cokéfaction-raffinage (+3,9%).

En revanche, la production a nettement reculé dans les industries extractives, énergie, eau (-12,2%), "essentiellement du fait de la baisse de la production d'électricité". Enfin, elle diminue légèrement dans les industries agroalimentaires (-0,4%). L'Insee a révisé à la baisse l'évolution de la production industrielle pour le mois de septembre, qui a reculé de 0,9% sur un mois, contre 0,8% annoncé initialement. La baisse de la production manufacturière en septembre est également revue à la baisse de 0,1 point de pourcentage, à -0,5%.

