Gabon : TotalEnergies et La Compagnie des Bois du Gabon s'associent pour développer un nouveau modèle de gestion forestière alliant production de bois et puits de carbone

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et la Compagnie des Bois du Gabon (CBG) s’associent pour développer un nouveau modèle de gestion forestière associant la production durable de bois, la préservation de la biodiversité et la séquestration pérenne du carbone. TotalEnergies devient le premier partenaire de la CBG en acquérant 49 % de ses parts auprès de Criterion Africa Partners.

La CBG est un acteur de référence du secteur forestier gabonais, reconnu pour sa gestion responsable et durable de 600 000 hectares de forêts, certifiée selon les meilleurs standards internationaux du Forest Stewardship Council (FSC), ainsi que pour sa contribution à la protection de la biodiversité.

Le modèle de gestion forestière qui sera mené par les deux partenaires permettra de développer un nouvel équilibre entre, d’une part, une production de bois durable transformé localement alliée à la séquestration du carbone et, d’autre part, la production de crédits carbone associés, grâce à la réduction de l’impact des activités forestières, le reboisement, l’agroforesterie et la conservation de forêts naturelles. Ce nouveau modèle s’inscrit dans la vision du « Gabon Vert » des autorités gabonaises, la stratégie de développement du pays mise en place pour une gestion durable de ses ressources naturelles au bénéfice des populations, et dans la politique climatique du pays.

« Nous sommes heureux de nous associer à la CBG pour accompagner l’évolution du secteur forestier gabonais. Il s’agit d’un secteur économique clé pour le pays et nous contribuerons à développer ses capacités de séquestration du carbone, selon les meilleurs standards internationaux. Ce partenariat est innovant par sa nature et son ambition, » a déclaré Nicolas Terraz, Président Exploration et Production chez TotalEnergies. « Nous sommes par ailleurs particulièrement heureux, au Gabon, d’étendre notre activité à la gestion forestière raisonnée et durable, après plus de 90 ans d’investissements et d’activités économiques dans l’exploitation des ressources d’hydrocarbures du pays. »

« Le changement climatique, la perte de nature, appellent l’action. C’est une ambition à l’échelle du temps long et il faut repenser certains modèles, remettre en cause, innover. Les forêts sont d’une importance cruciale dans la lutte contre le changement climatique. Il est nécessaire d’anticiper, d’être progressiste, de relever les défis pour les populations, le Gabon, la biodiversité et le climat, » déclarent Hubert et Guillaume Fenart, Dirigeants de la CBG. « L’arrivée d’un acteur majeur comme TotalEnergies permettra la croissance des activités de la CBG et le développement d’actions carbone à grande échelle dans le cadre de la Loi Climat gabonaise. »

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de TotalEnergies Nature Based Solutions

Dans le cadre de son ambition climat et en complément des actions prioritaires d’évitement et de réduction de ses émissions, TotalEnergies collabore avec de nombreux partenaires locaux à travers le monde afin de développer et de conserver des puits naturels de carbone, tout en contribuant à la préservation de leur biodiversité. Ces opérations suivent une approche long terme de développement économique durable et intégré des espaces avec les communautés locales. TotalEnergies projette d’y consacrer 100 millions de dollars par an afin de se constituer un portefeuille de projets capable de générer au moins 5 millions de tonnes de CO2e de crédits carbone par an d’ici à 2030. Ces crédits carbone seront utilisés après 2030 pour la compensation des émissions scope 1 & 2 de la Compagnie.

A propos de CBG

La Compagnie des Bois du Gabon (CBG), gère au Gabon 600.000 hectares de forêts selon les standards internationaux les plus élevés. Cette forêt est intégralement certifiée selon le schéma de certification FSC®. Elle se situe dans le sud-ouest du pays, entre deux Parcs Nationaux. Intégrant les principes de création de valeur partagée, la CBG s’inscrit dans un développement industriel responsable, le respect des personnes, le maintien des emplois et la gestion de la biodiversité. Plus de 600 collaborateurs et collaboratrices concourent quotidiennement à faire de la CBG un exemple de gestion durable et responsable dans le Bassin du Congo. Les produits bois issus de l’usine de production de placage déroulé ainsi que la scierie de CBG, toutes deux situées à Port-Gentil, sont réputées sur les marchés mondiaux les plus exigeants.

