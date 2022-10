Grèves dans les raffineries: Esso-ExxonMobil réunira les syndicats lundi

Correction Merci de noter que la CFDT n'a pas signé la proposition du 20 septembre de la direction d'Esso-ExxonMobil, seule la CFE-CGC l'a signée. Revoici corrigé

PARIS (awp/afp) - La direction d'Esso-ExxonMobil a annoncé dimanche son intention de réunir lundi "les quatre organisations syndicales représentatives du personnel", répondant à un appel du gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour mettre fin aux blocages.

Dans un communiqué publié dimanche soir, Esso France se dit "convaincu (que) la qualité du dialogue social engagé et ininterrompu avec les organisations représentatives du personnel permettra de sortir rapidement du conflit", et réclame lui aussi l'arrêt des blocages de raffineries et dépôts de carburants, après une nouvelle journée de tensions dans les stations-service en raison de pénuries de carburant.

Depuis le 21 septembre, un mouvement social initié par la CGT a conduit à la mise à l'arrêt des deux raffineries d'Esso-ExxonMobil en France, celles de Gravenchon (Seine-Maritime) et de Fos-Sur-Mer (Bouches-du-Rhône), afin d'obtenir des augmentations de salaire.

Plus tôt dans la journée, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher avait appelé la direction d'Esso-ExxonMobil à prendre de nouvelles mesures: "Je tiens à réaffirmer l'appel très ferme du gouvernement aux dirigeants et aux organisations syndicales de TotalEnergies et d'Esso: une issue doit être trouvée sans délai dans le cadre du dialogue social".

"Les Français ne doivent pas subir davantage les conséquences d'un mouvement social. Ce conflit doit cesser", a-t-elle martelé.

Sous pression des responsables gouvernementaux, le géant français TotalEnergies avait proposé plus tôt dans la journée d'avancer ses négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires au mois d'octobre, répondant ainsi à une main tendue de la CGT, à condition que la grève prenne fin.

Au sein d'Esso-ExxonMobil, ces négociations qui fixeront les salaires de l'année 2023 ont déjà commencé le 20 septembre, au lieu du 6 décembre prévu initialement.

Elles ont débouché pour l'instant sur une proposition, "qui a depuis été améliorée", et prévoit une hausse globale de salaires "de 6,5% et une prime de partage de la valeur de 3.000 euros (hors participation et intéressement)", rappelle le groupe. Cette proposition, qui va au-delà de ce que prévoit "l'accord de la branche pétrolière", a été uniquement signée par le syndicat minoritaire CFE-CGC.

"L'accord salarial de 2022 et la proposition pour 2023 cumulés reviendraient à une évolution globale des salaires de 10,7% plus 4.000 euros de prime" depuis début 2022, ajoute le groupe, qui rappelle que, hors participation et intéressement, la rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie "est de l'ordre de 4.300 euros" primes comprises.

La CGT, de son côté, évoque des hausses de "5,5% en moyenne avec une prime de 3.000 euros pour 2023", et réclame des revalorisations salariales plus conséquentes.

La proposition actuelle de la direction, selon l'élu syndical CGT Christophe Aubert, "n'est pas suffisante pour couvrir l'inflation galopante, qui plus est dans un contexte de superprofits", avait-il estimé dimanche matin auprès de l'AFP.

cla/ak/dlm