Irak : TotalEnergies signe des accords majeurs pour le développement durable des ressources naturelles de la région de Bassorah

Paris, le 6 septembre 2021 - TotalEnergies, les ministères irakiens du pétrole et de l'électricité et la commission nationale des investissements ont signé, en présence du Premier ministre d'Irak, des accords d'envergure couvrant un ensemble de projets, dans la région de Bassorah, destinés à mettre en valeur les ressources naturelles de l'Irak pour améliorer la fourniture en électricité du pays. L'Irak, pays riche en ressources naturelles, connait en effet des pénuries d'électricité alors qu'il fait face à une forte hausse de la demande de la part de sa population.

TotalEnergies, avec le soutien des autorités irakiennes, va ainsi d'une part, investir dans des installations pour récupérer le gaz torché sur trois champs pétroliers et fournir du gaz à 1,5 GW de capacité de génération électrique dans une première phase croissant à 3 GW dans un second temps et d'autre part, développer 1 GWac de capacité de génération électrique solaire pour alimenter le réseau de la région de Bassorah.

Ces accords couvrent :

La construction d'un réseau de collecte et d'unités de traitement de gaz afin d'alimenter en gaz naturel les centrales électriques environnantes, TotalEnergies apportant par ailleurs son expertise pour optimiser la production de gaz et de pétrole du champ de Ratawi en construisant et en opérant de nouvelles capacités.

afin d'alimenter en gaz naturel les centrales électriques environnantes, TotalEnergies apportant par ailleurs son expertise pour optimiser la production de gaz et de pétrole du champ de Ratawi en construisant et en opérant de nouvelles capacités. La construction d'une unité de grande capacité de traitement d'eau de mer pour augmenter les capacités d'injection en eau dans les champs du sud de l'Irak sans augmenter les prélèvements d'eau alors que le pays face à une situation de stress hydrique. Cette injection d'eau est nécessaire pour maintenir la pression dans plusieurs gisements et ainsi optimiser la production des ressources naturelles de la région de Bassorah.

pour augmenter les capacités d'injection en eau dans les champs du sud de l'Irak sans augmenter les prélèvements d'eau alors que le pays face à une situation de stress hydrique. Cette injection d'eau est nécessaire pour maintenir la pression dans plusieurs gisements et ainsi optimiser la production des ressources naturelles de la région de Bassorah. La construction et l'opération d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 1 GWac, qui fournira en électricité le réseau de la région de Bassorah.

Ces projets représentent un investissement global d'environ 10 milliards de dollars, en 100%.

« Ces accords signent notre retour en Irak par la grande porte, pays où notre Compagnie est née en 1924. Nous avons ainsi l'ambition d'aider le pays à construire un avenir plus durable en développant l'accès à l'électricité pour les populations locales grâce à un usage plus durable des ressources naturelles du pays : réduction du brulage du gaz, source de pollution de l'air et d'émissions gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, valorisation de l'énergie solaire », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies. « Ce projet est le symbole du nouveau modèle de développement durable de TotalEnergies, une compagnie multi-énergie qui accompagne les pays producteurs dans leur transition énergétique en combinant production de gaz naturel et énergie solaire pour répondre à la demande croissante en électricité. Il démontre aussi comment TotalEnergies peut tirer parti de sa position unique au Moyen-Orient, région où on produit les hydrocarbures les moins coûteux, pour avoir accès à des projets renouvelables de grande taille ».

-----

TotalEnergies en Irak

Les activités de TotalEnergies en Irak ont commencé dans les années 1920 avec la découverte du champ de Kirkuk. Dans les années 1970, TotalEnergies a mis en production les champs de Buzurgan et d'Abu Ghirab. À l'heure actuelle, le Groupe détient une participation de 22,5 % dans le champ pétrolier d'Halfaya, lequel affiche une production d'environ 20 000 barils par jour en quote part TotalEnergies en 2020.

TotalEnergies commercialise en Irak des lubrifiants par l'intermédiaire de distributeurs locaux. La filiale Saft participe à des appels d'offres comme sous-traitant.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.



Contacts TotalEnergies

Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l [email protected]

Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l [email protected]



Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d'information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.