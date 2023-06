Regulatory News:

Jeanine Wai est nommée Vice President Investor Relations North America de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) à compter du 1er juin 2023. Elle succède à Robert Hammond qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Jeanine Wai a débuté sa carrière en 2001 chez Chevron en tant qu’ingénieur procédés dans le secteur aval, avec une spécialisation en hydrocraquage et dans les huiles de base. Depuis 2009, elle a occupé successivement des postes d’analyste financier pour le buy-side et le sell-side : en tant qu’analyste financier Oil & Gas et M&A chez Bechtel, en tant qu’analyste exploration - production chez Nexus Asset Management ; pendant 13 ans, elle a suivi le secteur amont Oil & Gas chez JPMorgan puis chez Citi. Depuis 2018, elle était analyste senior chez Barclays pour les compagnies pétrolières intégrées ainsi que Exploration - Production aux Etats-Unis.

Jeanine Wai est diplômée de Berkeley (Université de Californie) en Génie Chimique et détient un MBA de la Sloan School of Management du MIT.

