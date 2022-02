Juste avant ses résultats, TotalEnergies fait un geste pour ses clients français

(Actualisation: contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies TotalEnergies a annoncé mercredi des mesures en France pour alléger la facture énergétique de ses clients, à la veille de la publication de résultats annuels attendus en très forte hausse.

"Je pense qu'il faut qu'on fasse qu'on fasse quelque chose avec nos clients, c'est aussi ça le partage de la valeur ajoutée", a annoncé le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, sur RTL.

Dans le gaz, le dirigeant a indiqué que les 200.000 clients de TotalEnergies "en situation de précarité énergétique" recevront "un chèque gaz de 100 euros" qui sera déduit "sur leur prochaine facture". Ces clients en situation de précarité sont ceux qui sont déjà éligibles au chèque énergie exceptionnel de 100 euros versé l'an passé par le gouvernement, a-t-il précisé.

Dans les stations-services du groupe situées dans les "zones rurales", les automobilistes auront "pour un plein de 50 litres une remise de 5 euros", soit 10 centimes par litre, a poursuivi Patrick Pouyanné. Cette mesure sera mise en oeuvre à compter de lundi prochain pour une période de trois mois dans les 1.150 stations-services situées dans ces zones rurales, a indiqué Patrick Pouyanné. Le PDG de TotalEnergies a défini les zones rurales comme étant "les communes de moins de 6.000 habitants et les axes qui les relient".

TotalEnergies a précisé dans un communiqué que ces deux mesures représentaient "une contribution d'environ 50 millions d'euros, équivalent à 30% de la marge des activités de fourniture de gaz, électricité et carburants en France".

Le groupe a effectué ces annonces alors qu'il dévoilera jeudi matin ses comptes annuels, qui devraient ressortir en forte hausse, portés notamment par la hausse des prix du pétrole et du gaz. Les analystes sondés par FactSet attendent en moyenne un résultat net ajusté de 17 milliards de dollars, soit un peu moins de 15 milliards d'euros. Ce montant représenterait plus de quatre fois le bénéfice net ajusté dégagé en 2020 et une hausse de plus de 40% par rapport à celui de 2019, qui s'établissait à 11,8 milliards de dollars.

