Kazakhstan : TotalEnergies met en œuvre sa stratégie de transition énergétique

TotalEnergies cède sa participation dans le champ pétrolier de Dunga et progresse vers le développement d’un projet éolien de 1 GW

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déploie sa stratégie de transition énergétique au Kazakhstan avec, d’une part, la cession de sa filiale Total E&P Dunga GmbH et, d’autre part, le projet éolien géant Mirny, qui a reçu le soutien des autorités françaises et kazakhes à l’occasion de la visite du Président du Kazakhstan, Kassym Jomart Tokaïev, en France.

Le 28 novembre 2022, TotalEnergies a signé un accord pour la vente de sa filiale Total E&P Dunga GmbH à la société kazakhe Oriental Sunrise Corp Ltd, pour un montant de 330 millions de dollars. Total E&P Dunga GmbH détient une participation de 60 % dans le champ pétrolier onshore de Dunga, au Kazakhstan, représentant une quote-part de production d’environ 7400 barils équivalent pétrole par jour en 2022. La transaction est soumise à l’approbation des autorités kazakhes et à la renonciation des partenaires à leurs droits de préemption.

TotalEnergies renforce par ailleurs sa présence dans les énergies renouvelables dans le pays. Au-delà de ses deux centrales solaires en opération, représentant une capacité de 128 MW, Total Eren a signé un accord avec ses partenaires Samruk-Kazyna et KazMunayGas en vue du développement du projet Mirny, le plus grand projet éolien jamais initié au Kazakhstan. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'accord intergouvernemental relatif à la mise en œuvre de la coopération dans la lutte contre le réchauffement climatique, signé hier par la France et le Kazakhstan. Ses 200 éoliennes, totalisant 1 GW de capacité installée, seront combinées à un système de stockage par batterie de 600 MWh. Le projet fournira à plus d'un million de personnes au Kazakhstan une électricité bas carbone.

« TotalEnergies est pleinement engagée pour apporter son expertise et son savoir-faire dans le développement des ressources naturelles du Kazakhstan, comme nous le faisons en tant que partenaire du champ géant de Kashagan. Ces accords illustrent la stratégie de transition énergétique de TotalEnergies. Nous gérons, d’une part, de manière dynamique notre portefeuille en cédant des actifs matures non stratégiques comme le champ de Dunga. Nous sommes, d’autre part, fiers de soutenir l'ambition de développement bas carbone du pays à travers le projet éolien majeur de Mirny », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.

TotalEnergies au Kazakhstan

Présent au Kazakhstan depuis 1992, TotalEnergies est l’un des principaux actionnaires (16,81 %) du consortium North Caspian Project, chargé du développement du champ géant de Kashagan, et l’opérateur du projet Dunga (60 %). La Compagnie déploie également un réseau de distribution en Asie centrale pour les lubrifiants de marque TotalEnergies, développe des projets d’énergies renouvelables à travers sa filiale Total Eren, et commercialise des solutions de pointe pour le stockage d'électricité à visée industrielle via sa filiale Saft.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

