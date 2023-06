Kazakhstan : TotalEnergies signe un contrat de vente d'électricité de 25 ans pour un projet éolien géant

Téléchargez le communiqué de presse (PDF)

Paris, 9 juin 2023 - TotalEnergies confirme son engagement dans la transition énergétique au Kazakhstan avec la signature d'un contrat de vente d'électricité (PPA) pour le projet Mirny. Il s'agira du premier contrat d'achat d'électricité signé dans le pays pour un projet de cette ampleur. Situé dans la région de Zhambyl, le projet prévoit la construction d'un parc éolien terrestre de 1 GW associé à un système de stockage d'énergie par batterie de 600 MWh pour une alimentation électrique fiable. Il représente un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars. Après l'Irak, il constitue une nouvelle illustration de la capacité de TotalEnergies à tirer parti de sa position de partenaire majeur dans le secteur amont pour accélérer le développement des énergies renouvelables dans les pays pétroliers et gaziers.

L'électricité produite par le projet Mirny sera vendue en totalité au Centre de règlement financier des énergies renouvelables, une entité publique détenue par le gouvernement du Kazakhstan, pour l'approvisionnement du réseau national. Ce projet permettra d'alimenter en électricité 1 million de personnes.

Cet accord a été signé à Astana entre Total Eren, filiale de TotalEnergies, et le FSC, en présence de Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, et du ministre de l'Énergie et des Ressources minérales de la République du Kazakhstan, Almasadam Satkaliyev. TotalEnergies développera le projet Mirny en partenariat avec le National Wealth Fund Samruk-Kazyna et la National Company KazMunayGas, qui détiendront chacun une participation de 20 % dans le projet.

« Ce projet contribuera à la transition du Kazakhstan vers les énergies vertes et constituera une avancée dans le renforcement de la coopération franco-kazakhe en matière d'investissement », a déclaré Almassadam Satkaliyev, ministre de l'énergie et des ressources minérales de la République du Kazakhstan.

« En tant que leader mondial de l'énergie, TotalEnergies est fière de contribuer à la transition énergétique au Kazakhstan à travers un projet aussi innovant que celui de Mirny. Ce projet éolien associé à des batteries contribuera à l'approvisionnement et à la sécurité du réseau électrique kazakh. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux autorités kazakhes pour leur soutien et leur collaboration tout au long de ce processus. Ce projet représente une étape importante dans la stratégie multi-énergies de TotalEnergies. TotalEnergies apportera son expertise en matière de gestion de projets de grande envergure pour faire de ce projet un succès, » a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

Le projet Mirny, qui comprendra environ 200 éoliennes, est la plus grande initiative en matière d'énergie éolienne jamais entreprise au Kazakhstan. Soutenu par les autorités kazakhes et françaises, le projet contribuera fortement à la réalisation de l'objectif du gouvernement kazakh de produire 15 % de l'électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. Il permettra d'éviter l'émission d'environ 3,5 millions de tonnes de CO 2 par an pendant la durée du contrat d'achat d'électricité signé aujourd'hui.

Total Eren a fait ses preuves en matière de développement des énergies renouvelables au Kazakhstan. En particulier, Total Eren a développé, financé, construit et mis en service en 2019 deux fermes solaires photovoltaïques, M-KAT et Nomad, d'une capacité combinée de 128 MWp. Ces parcs solaires, situés respectivement dans les régions de Zhambyl et Kyzylorda, ont permis de diversifier le mix énergétique du Kazakhstan et de réduire les émissions de carbone

TotalEnergies et l'électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d'activités dans l'électricité et les renouvelables. À fin 2022, la capacité brute installée de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies est proche de 17 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d'origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d'ici 2030 avec l'objectif d'être dans le top 5 mondial des producteurs d'électricité d'origine éolienne et solaire.