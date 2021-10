L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE À 20H00 (18H00 GMT)

PARIS (awp/afp) - Le point sur l'actualité économique de ce vendredi à 20H00 (18H00 GMT) :

================= PRINCIPAUX TITRES ====================

L'Américain AIP annonce le rachat d'Aluminium Dunkerque

États-Unis: Adoption d'un budget temporaire qui évite la paralysie de l'État fédéral

Le laboratoire américain Merck demande l'autorisation de commercialisation d'un médicament oral contre le Covid-19

Zone euro: l'inflation bondit à 3,4% sur un an en septembre, au plus haut depuis 2008 (Eurostat)

La pénurie de semi-conducteurs fait chuter les ventes de GM de 33% aux Etats-Unis

Entente sur les médicaments: trois sociétés versent 447 millions aux Etats-Unis

France: l'activité manufacturière freinée par les pénuries en septembre

- le marché automobile baisse de 20,5% en septembre

- nouveaux EPR: le gouvernement pourrait décider avant le démarrage de Flamanville

- l'Américain AIP annonce le rachat d'Aluminium-Dunkerque

- Orange devient seul propriétaire d'Orange Bank et réinjecte 230 M EUR

Le Venezuela réforme à nouveau sa monnaie avec six zéros en moins

Espagne: face à la flambée des prix, Sanchez propose des achats de gaz groupés dans l'UE

Un câble géant pour la sécurité électrique britannique en pleine flambée du gaz

Japon: chute de 30% des ventes de véhicules en septembre, sur fond des problèmes d'approvisionnement

L'île Maurice rouvre ses frontières aux voyageurs internationaux

========================= A SUIVRE LUNDI =====================

ÉCONOMIE

========

FRANCE

Participation de Bruno Le Maire à l'Evénement ParisInfraWeek 2021 sur le thème "Driving the Next Generation Infrastructure World" - Ministère de l'Économie et des Finances Centre de conférences Pierre Mendes France 139 rue de Bercy - 75012 Paris

UE

Réunion informelle des ministres de l'UE de la Santé - (jusqu'au 5)

OPEP

Réunion des ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) -

OCDE

Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel (MCM) - (jusqu'au 6)

OMC

L'OMC publie ses chiffres révisés du commerce mondial - (13H00)

LUXEMBOURG

Réunion des ministres des Finances de l'Eurozone -

SUISSE

Indice des prix à la consommation en septembre (OFS) - (08H30)

CHINE

Réouverture des exportations de viande vers la Chine -

ENTREPRISES

===========

FRANCE

AIX-EN-PROVENCE: Salon international dédié à l'oenotourisme Destination vignobles - (11H00) (jusqu'au 6)

PARIS: Audiences télé du mois de septembre (Médiamétrie) - (15H00)

ALLEMAGNE

EISENACH: Début de la fermeture de l'usine Opel (groupe Stellantis) (jusqu'à début 2022) -

Werlte: Inauguration d'une unité de production de kérosène synthétique obtenu à partir d'hydrogène, avec message vidéo de la chancelière Angela Merkel - 49757 Werlte, Loruper Strasse 80 auf dem Gelände der EWE Biogas GmbH & Co. KG (10H00)

GB

LONDRES: Début de l'examen par la justice des circonstances du naufrage du chalutier français Bugaled Breizh en 2004 - Royal Courts of Justice,The Strand, London, WC2A 2LL (jusqu'au 22)

CHINE

HONG KONG: Impossible Foods lance son porc à base de plantes dans une centaine de restaurants -

eco-kd/nth