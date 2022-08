L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE À 20H00 (18H00 GMT)

PARIS (awp/afp) - Le point sur l'actualité économique de ce vendredi à 20H00 (18H00 GMT)

Etats-Unis: la lutte contre l'inflation va "faire souffrir" et "prendra du temps", prévient Jerome Powell

- l'inflation se replie en juillet de 0,1%, selon l'indice PCE

- la confiance des consommateurs grimpe en août (Université du Michigan)

Marchés: Wall Street et les Bourses européennes basculent dans le rouge après le discours de Powell

Energie: la présidence de l'UE annonce une réunion d'urgence

- les prix de l'électricité en France et en Allemagne ont décuplé en un an, le gaz frôle son record historique

- l'Algérie aide à "la diversification" des approvisionnements en gaz de l'Europe (Macron)

- Hongrie: feu vert à la construction de deux réacteurs par le russe Rosatom

TotalEnergies sort d'un champ gazier accusé de fournir l'armée russe

Ukraine: la centrale nucléaire de Zaporijjia raccordée au réseau (opérateur ukrainien)

GB: grève pour les salaires chez Royal Mail

Portugal: 150 vols annulés en raison d'une grève chez un bagagiste

Iberia Express annule 24 vols avant une grève du personnel de cabine

France: le gouvernement ouvre le chantier de sa nouvelle réforme de l'assurance chômage

Moderna accuse Pfizer/BioNTech de violation de brevet sur le vaccin contre le Covid

ÉCONOMIE

UE

Discussion avec le ministre de l'Economie Robert Habeck et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, sur l'économie et le climat - Federal Ministry of Economics and Climate Protection (BMWK) (19H00)

ENTREPRISES

USA

Décollage de la fusée SLS avec la capsule Orion, dans le cadre de la mission vers la lune de la Nasa, Artémis 1 (Cap Canaveral 14H30)

ESPAGNE

Grève du personnel navigant de Ryanair (jusqu'au 1er septembre)

SUISSE

Début à Genève du procès en appel du magnat franco-israélien Beny Steinmetz, condamné pour corruption d'agents publics en Guinée dans un dossier de droits miniers

