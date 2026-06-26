L'essentiel :

- TotalEnergies a bouclé une augmentation de capital réservée à ses salariés et anciens salariés, à 62 EUR l'action.

- Plus de 59 000 personnes, dans 97 pays, ont souscrit pour un montant total de 310,5 millions d'euros.



TotalEnergies a finalisé l'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés dans le cadre du plan d'épargne Groupe PEG-A. Le prix de souscription a été fixé à 62 euros par action le 19 mai 2026, correspondant à la moyenne des cours de clôture des vingt séances précédentes sur Euronext, diminuée d'une décote de 20%.

A la clôture de la période de souscription, le 17 juin 2026, 59 366 personnes réparties dans 97 pays( soit plus de 50 % des ayants droit) avaient participé à l'opération, pour un montant total de 310,5 millions d'euros. En conséquence, 5 548 563 actions nouvelles ont été émises le 26 juin 2026, avec jouissance immédiate et assimilation aux titres déjà négociés sur Euronext et le NYSE.

Cette opération porte la participation des salariés au capital de TotalEnergies SE à 7,6%, au sens de l'article L. 225-102 du Code de commerce. Elle s'inscrit dans la politique d'intéressement de long terme du groupe, qui emploie plus de 100 000 personnes à travers le monde. Un actionnariat salarié significatif constitue un vecteur d'alignement des intérêts.

Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Augmentation de capital réservée aux salariés de TotalEnergies en 2026 | Zonebourse



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