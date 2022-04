L'activité trimestrielle de TotalEnergies a fait un bond grâce à la hausse des hydrocarbures

TotalEnergies progresse de 1,12% sur la place de Paris, à 180 euros par action, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Sur les trois premiers mois de l'année 2022, la major pétrolière a réalisé un bénéfice net ajusté de 9 milliards d'euros, soit une multiplication par 3 sur un an et une hausse de 32% en séquentiel. Il dépasse ainsi le consensus de 12%. Toutefois, le groupe a passé comme attendu une provision de 4,1 milliards de dollars, en raison des sanctions contre la Russie et des risques qui pèsent sur la capacité d'exécution du projet Arctic LNG 2.



Le résultat résultat net par du groupe s'élève ainsi à 4,9 milliards de dollars, en hausse de 48% sur un an, mais en repli de 15% par rapport au quatrième trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires trimestriel a quant à lui progressé de 57% pour s'établir à 68,61 milliards de dollars, boosté par la hausse des cours des hydrocarbures. La division Exploration et Production a ainsi bondi de 42% et la croissance des ventes de gaz naturel liquéfié s'est élevée à 15% sur un an à 13 millions de tonnes.



Grâce à cet environnement porteur, TotalEnergies a généré un cash flow opérationnel de 12 milliards de dollars, soit 23% de plus qu'au quatrième trimestre 2021 et plus de 2 fois supérieur à son niveau de l'an dernier. Ainsi, le conseil d'administration a pu confirmer l'augmentation de 5% du premier acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022, d'un montant de 0,69 euro par action, et a autorisé la société à racheter jusqu'à 3 milliards de dollars d'actions au premier semestre 2022.



"Nous estimons que la capacité de TotalEnergies à tirer plein bénéfice de la conjoncture de déséquilibre entre demande et offre d'énergie, ainsi que la qualité de son bilan et structure d'exploitation, ne sont pas encore suffisamment appréciées par les investisseurs, écrit le cabinet Clartan Associés. Le titre conserve, selon notre valorisation, une décote de 20% par rapport à sa juste valeur".