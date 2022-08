La prudence domine en Europe pour le dernier jour de la semaine

PARIS, 19 août (Reuters) - Les Bourses européennes évoluent en baisse modérée vendredi en début de séance et s'acheminent pour la plupart vers un repli hebdomadaires en raison des craintes liées à la politique monétaire et aux pressions inflationnistes continues. À Paris, le CAC 40 perd 0,28% à 6.539,33 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,07% et à Francfort, le Dax recule de 0,41%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,37%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,25%. Ce dernier accuse pour l'instant une baisse de 0,25% sur l'ensemble de la semaine et le CAC 40 un repli de 0,13%, ce qui mettrait fin à une série de six semaines dans le vert pour l'indice parisien. Parmi les quelques indicateurs publiés dans la matinée, les prix à la production en Allemagne retiennent l'attention. Ils ont affiché une progression record en juillet à la fois en variation annuelle (+37,2%) et d'un mois sur l'autre (+5,3%), de quoi alimenter les craintes sur l'inflation et une éventuelle récession. L'impact de six mois de guerre en Ukraine se font en effet toujours sentir sur les prix de l'énergie, les cours du gaz naturel ayant atteint un niveau record en clôture jeudi. Aux Etats-Unis, plusieurs responsables de la banque centrale américaine se sont exprimés jeudi pour rappeler leur détermination à relever les taux afin de maîtriser l'inflation, même si que la question du rythme de la hausse reste à trancher. Les investisseurs pourraient avoir une idée plus précise des intentions de l'institution pour les mois à venir lorsque son président Jerome Powell s'exprimera vendredi prochain à 14h00 GMT sur les perspectives économiques, lors de la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole. En Bourse, le compartiment européen de l'énergie signe la plus forte hausse avec un gain de 0,56%. TotalEnergies prend 0,71%, en tête du CAC 40. En baisse, Sodexo abandonne 1,84%, les analystes de Jefferies ayant revu leur recommandation à "conserver" contre "acheter". Ailleurs en Europe, Just Eat Takeaway s'envole de 24% après l'annonce de la vente de sa participation dans son concurrent brésilien iFood à Prosus (+0,53%) pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard d'euros. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)