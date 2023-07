La société française TotalEnergies a annoncé mercredi qu'elle avait commencé ce mois-ci le forage commercial de son projet pétrolier de Tilenga, dans l'ouest de l'Ouganda, avant le début de la production de pétrole dans ce pays d'Afrique de l'Est, prévu pour 2025.

TotalEnergies s'est heurté à une forte résistance de la part des groupes de protection de l'environnement et des militants de l'énergie verte, qui estiment que le projet Tilenga, qui se situe en partie dans un parc national, et un projet d'oléoduc d'exportation de pétrole brut constituent un désastre pour la planète.

"Le forage des puits de Tilenga a commencé en juillet 2023 et la production devrait débuter en 2025. Au total, 420 puits seront forés à Tilenga", a déclaré un porte-parole de TotalEnergies.

TotalEnergies et son partenaire, la société chinoise CNOOC, ont déclaré que la production de Tilenga atteindrait un pic de 190 000 barils par jour.

Tilenga est l'un des deux projets pétroliers de l'Ouganda. Le forage commercial de Kingfisher, le second projet, contrôlé par CNOOC, a commencé en janvier.

Une coalition de groupes de pression environnementaux a déclaré mercredi que le forage dans le parc national des chutes de Murchison (MFNP) et l'oléoduc associé nuisaient aux efforts mondiaux visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et dévasteraient l'écosystème du parc.

"La décision de TotalEnergies et de ses partenaires de procéder à des forages pétroliers dans le parc national des chutes de Murchison, tout en ignorant la conservation de la biodiversité, le changement climatique et les risques socio-économiques, est en contradiction directe avec l'urgence mondiale de protéger nos derniers espaces sauvages et de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le parc, l'un des plus grands et des plus visités d'Ouganda, est traversé par le Nil et est réputé pour ses panoramas spectaculaires et sa riche biodiversité, qui comprend des animaux sauvages tels que des éléphants, des girafes, des hippopotames et des chimpanzés.

Le parc abrite également une zone humide désignée d'importance internationale par la convention de Ramsar : le système de zones humides des chutes de Murchison et du delta d'Albert.

TotalEnergies affirme qu'elle s'est engagée à protéger la biodiversité du parc et que le développement sera limité à une zone représentant moins de 1 % de la superficie du parc. (Reportage d'Elias Biryabarema à Kampala et de Benjamin Mallet à Paris ; Rédaction d'Elias Biryabarema ; Montage de George Obulutsa et Mark Potter)