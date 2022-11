Le CAC 40 et le Dax piétinent, l'énergie en soutien à Londres

PARIS, 22 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement en début de séance mardi mais Londres se distingue grâce à la nette progression des valeurs de l'énergie.



À Paris, le CAC 40 est inchangé à 6.633,92 points à 08h52 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,65%, évoluant au plus haut depuis mi-septembre, et à Francfort, le Dax



est stable.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,15%.



Le compartiment des ressources de base reprend 1,71%, effaçant ses pertes de la veille, consécutives à la reprise épidémique de COVID-19 en Chine.



La plus forte progression sectorielle revient à l'indice Stoxx de l'énergie , qui grimpe de 3,43%, l'Arabie saoudite ayant démenti une information de presse selon laquelle le royaume envisageait d'augmenter ses pompages.



Aux valeurs individuelles, TotalEnergies est en tête du CAC 40 avec une hausse de 3,85% et à Londres, BP gagne 5,69%, soutenu en outre par le passage à l'achat de Citi.



En baisse, Thyssenkrupp perd 4,7%, le fonds activiste Cevian ayant réduit sa participation dans le groupe allemand à moins de 1%.



Hormis la publication à 10h00 GMT des prévisions économiques de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la séance s'annonce calme en l'absence de grand indicateur économique à l'agenda, une tendance qui pourrait durer toute la semaine alors que Wall Street sera fermée jeudi pour Thanksgiving et ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)