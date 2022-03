Le PDG de TotalEnergies reçu à l'Elysée après les annonces sur la Russie-source

PARIS, 2 mars (Reuters) - Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a participé à une réunion mardi après-midi à l'Elysée après l'annonce par le groupe qu'il ne développerait pas de nouveaux projets en Russie, a-t-on appris de source gouvernementale.

La compagnie pétrolière et gazière a également fait savoir mardi matin qu'elle mettrait en oeuvre les sanctions de l'Europe à l'encontre de la Russie quelles que soient les conséquences - en cours d'évaluation - sur la gestion de ses actifs dans le pays.

TotalEnergies n'a en revanche pas pris une décision aussi radicale que celle de ses concurrents Shell, BP ou Exxon Mobil, qui ont choisi de se retirer totalement de leurs activités pétrolières et gazières en Russie.

"La déclaration de TotalEnergies a été partagée avec les autorités françaises, qui l'ont bien comprise", a indiqué mercredi un porte-parole de l'entreprise, sans confirmer ou démentir la réception de Patrick Pouyanné à l'Elysée.

La source gouvernementale interrogée par Reuters n'a pas donné de précisions sur la nature des échanges entre le PDG et la présidence de la République.

L'Elysée a par la suite indiqué que Patrick Pouyanné avait été reçu en tant que membre du "Dialogue du Trianon" avec tous les autres membres de cette initiative engagée en 2017 pour mettre en lien les sociétés civiles françaises et russes.

"Le président a tenu à tenir informés les membres du Dialogue du Trianon de la situation sur le terrain et des démarches engagées", a-t-on précisé.

TotalEnergies est notamment présent en Russie via sa participation de 19,4% dans l'entreprise Novatek, dont le président Leonid Mikhelson est réputé proche du Kremlin.

Selon le dernier document de référence du groupe, le pays représentait 24% de ses réserves prouvées et 17% de sa production combinée de pétrole et de gaz en 2020.

TotalEnergies a d'importants actifs dans le gaz naturel liquéfié (GNL) en Russie - dans les installations existantes de Yamal LNG et dans le projet Artic LNG 2 -, directement et via sa participation dans Novatek. (Reportage Michel Rose et Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)