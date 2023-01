Le procureur français enquête sur les allégations de greenwashing contre TotalEnergies

L'enquête a été ouverte en décembre 2021, sur une plainte déposée en 2020, mais elle n'a été confirmée que jeudi.

"Cette plainte fait l'objet d'une enquête ouverte pour pratiques commerciales trompeuses", a déclaré le bureau du procureur.

Le fait que le bureau du procureur ait décidé de lancer une enquête n'est pas en soi une indication qu'il considère l'entreprise comme coupable. L'enquête peut éventuellement déboucher sur un procès, ou être classée sans suite.

Une série de procès civils et de plaintes ont été déposés par des groupes environnementaux, arguant que la publicité faite par TotalEnergies sur ses investissements respectueux du climat est trompeuse étant donné les sommes beaucoup plus importantes que la société investit dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz.

Total a nié les accusations des groupes de campagne concernant le soi-disant "greenwashing" de la société.

"TotalEnergies met en œuvre sa stratégie de manière concrète -investissements, nouvelles activités, réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, etc. - et s'inscrit dans le cadre des objectifs que l'entreprise s'est fixés pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050", a-t-elle déclaré.