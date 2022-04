Les actions européennes montent, les résultats rassurent

PARIS, 28 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance jeudi après une série de résultats de sociétés bien accueillis en Europe et aux Etats-Unis, la perspective d'une ouverture en hausse à Wall Street prenant le pas sur les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et à l'inflation. À Paris, le CAC 40 gagne 1,7% à 6.554,73 points vers 07h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,57% et à Francfort, le Dax avance de 1,62%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,67%, le FTSEurofirst 300 de 1,03% et le Stoxx 600 de 1,25%. Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,84% pour le Dow Jones , de 1,55% pour le Standard & Poor's 500 et de 2,39% pour le Nasdaq . Ce dernier devrait profiter à plein des résultats meilleurs qu'attendu publiés après la clôture mercredi par Meta Platforms , la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, salués par un bond de près de 20% du cours du titre dans les échanges hors séance. En Europe, parmi les grands groupes qui ont publié leurs trimestriels avant l'ouverture, Capgemini gagne 3,38%, la meilleure performance du CAC 40. La croissance de 17,7% de son activité à changes constants au premier trimestre est jugée "impressionnante" par les analystes de JPMorgan. TotalEnergies s'adjuge 1,72% après l'annonce de nouveaux rachats d'actions dans la foulée d'un bond de ses profits sur les trois premiers mois de l'année. À Londres, la banque Standard Chartered prend 11,36% après avoir battu le consensus. En baisse, Thales cède 0,28% après des trimestriels sans réelle surprise et la confirmation de ses objectifs. Si les résultats accaparent pour l'instant l'attention, la suite de la séance pourrait aussi être animée par la première estimation de l'inflation allemande en avril, à 12h00 GMT, puis celle du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre à 12h30 GMT. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)