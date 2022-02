Les résultats de TotalEnergies ont bondi en 2021, portés par les prix des hydrocarbures

(Actualisation: commentaires sur les projets pétroliers et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier TotalEnergies a annoncé mardi viser une augmentation de sa production d'hydrocarbures "autour de 2%" en 2022, alors que ses résultats ont continué à progresser au quatrième trimestre, soutenus par la poursuite de la hausse des cours de l'or noir.

"Au quatrième trimestre, les prix du pétrole ont continué à s'apprécier, en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent, tandis que les prix du gaz en Europe et en Asie, portés par la hausse de la demande, ont atteint des plus hauts historiques, [...] tirant les prix de l'électricité à des niveaux records", a indiqué le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

"Les différents moteurs de l'entreprise ont fonctionné", a souligné le dirigeant lors d'une conférence de presse, précisant que le point mort de l'entreprise en termes de prix du pétrole se situait aux alentours de 23 dollars, tandis que le baril s'est hissé à près de 80 dollars au quatrième trimestre.

Le trimestre "le plus fort de l'histoire" du groupe

La major pétrolière a dégagé au quatrième trimestre un résultat net part du groupe de 5,8 milliards de dollars, comparé à 891 millions de dollars sur la même période de 2020.

Indicateur très suivi des opérateurs de marché, le résultat net ajusté, qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole et les participations financières, a plus que quintuplé à 6,8 millliards de dollars au quatrième trimestre, contre 1,3 milliard de dollars un an plus tôt.

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net part du groupe de 6,5 milliards de dollars et sur un résultat net ajusté de 6,14 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel ajusté du groupe est ressorti à 7,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, multiplié par quatre sur un an.

Le cash-flow ajusté de la dette (DACF) s'est établi à 9,8 milliards de dollars, en hausse de 98% sur un an.

"Le quatrième trimestre 2021 est totalement exceptionnel, il s'agit du plus fort de l'histoire de l'entreprise, tous les indicateurs étaient au vert et nous avons généré plus de 9 milliard de dollars de cash uniquement sur un trimestre, près du double de l'an dernier", a résumé Patrick Pouyanné, lors d'une conférence de presse.

Le groupe renonce au projet North Platte

La production est par ailleurs demeurée stable sur un an, à 2,85 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j). Le groupe avait indiqué tabler sur une production comprise entre 2,85 et 2,9 millions de bep/j au quatrième trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Total a dégagé un bénéfice net part du groupe de 16 milliards de dollars, contre une perte de 7,2 milliards de dollars en 2020. Le résultat net ajusté s'est inscrit à 18,1 milliards de dollars, contre 4,1 milliards de dollars en 2020.

La production du groupe s'est établie à 2,82 millions de bep par jour, en baisse de 2% sur un an.

Pour 2022, Total anticipe une croissance de la production "autour de 2%", a indiqué la compagnie dans un communiqué.

La major compte réaliser des investissements nets de 14 à 15 milliards de dollars, "dont 50% alloués à la croissance de ses activités et 50% au maintien du socle de son activité", a-t-elle précisé.

Le groupe a rappelé qu'il avait accru sa présence au Brésil en entrant dans les champs géants d'Atapu et de Sépia, et lancé le projet de développement des ressouces du lac Albert en Ouganda. Il a en revanche annoncé jeudi sa décision de se retirer du projet North Platte en eaux profondes dans le Golfe du Mexique.

"La décision de ne pas poursuivre le projet a été prise car la compagnie dispose dans son portefeuille mondial de meilleures opportunités d'allocation de son capital", a-t-elle expliqué.

Hausse de 5% de l'acompte sur dividende 2022

Concernant sa politique de retour à l'actionnaire, Total a indiqué qu'elle proposerait, lors de son assemblée générale du 25 mai prochain, de verser un solde du dividende au titre de l'exercice 2021 de 0,66 euro par action. En tenant compte des trois acomptes déja versés, le dividende au titre de 2021 s'inscrit à 2,64 euro par action, identique à celui versé pour l'exercice 2020.

Au titre de l'exercice 2022, l'entreprise a annoncé jeudi une augmentation de 5% de l'acompte sur dividende. TotalEnergies prévoit en outre des rachats d'actions à hauteur de 2 milliards de dollars pour le premier semestre 2022. "Cela ne signifie pas que l'on s'arrêtera là, mais simplement que nous souhaitons piloter semestre par semestre le partage des revenus supplémentaires liés aux prix élevés des hydrocarbures", a expliqué Patrick Pouyanné lors d'une conférence de presse.

"Globalement, entre le dividende et les rachats d'actions, nous devrions retourner de l'ordre de 35% du cash aux actionnaires", a ajouté le dirigeant.

A la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies cédait 0,3% à 52,3 euros jeudi matin.

