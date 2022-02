Namibie : TotalEnergies fait une découverte significative sur le bloc 2913B

Paris, 24 février 2022 - TotalEnergies a fait une découverte significative d'huile légère et de gaz associé sur le prospect Venus, situé sur le bloc 2913B dans le bassin d'Orange, au large de la Namibie.

Le puits Venus 1-X a traversé un réservoir du Crétacé inférieur de bonne qualité et rencontré environ 84 mètres d'huile légère.

« Cette découverte au large de la Namibie et les premiers résultats très prometteurs prouvent le potentiel du bassin d'Orange, sur lequel TotalEnergies occupe une position importante à la fois en Namibie et en Afrique du Sud », a déclaré Kevin McLachlan, directeur de l'exploration de TotalEnergies. « Un programme complet de carottage et de diagraphie a été réalisé. Cela permettra de préparer les opérations d'appréciation destinées à évaluer la commercialité de cette découverte. »

Le bloc 2913B couvre une superficie d'environ 8 215 km² dans l'offshore profond de la Namibie. Il est opéré par TotalEnergies avec une participation de 40 %, aux côtés de QatarEnergy(30 %), Impact Oil and Gas(20 %) et NAMCOR (10 %).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

