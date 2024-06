Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), opérateur du bloc onshore OML 58 au Nigéria avec une participation de 40%, et la compagnie pétrolière nationale nigériane NNPCL (60 %) ont pris la décision finale d’investissement pour le développement du champ gazier d’Ubeta.

Situé à environ 80 km au nord-ouest de Port Harcourt, dans l’État de Rivers, le bloc OML 58 comprend deux champs en production, le champ pétrolier d’Obagi et le champ de gaz et de condensats d’Ibewa. La production de gaz d’OML 58 est traitée dans l’usine d’Obite et alimente le marché local nigérian et l’usine de liquéfaction Nigeria LNG (NLNG).

Situé également sur le bloc OML58, le champ de gaz à condensats d’Ubeta sera développé à partir d’un nouveau cluster de six puits, relié aux installations existantes d’Obite par un gazoduc enterré de 11 kilomètres. La production, dont le démarrage est prévu en 2027, devrait atteindre un plateau de 300 millions de pieds cubes par jour (soit environ 70 000 bep/j en incluant les condensats). Le gaz d’Ubeta alimentera l’usine de liquéfaction NLNG, située à Bonny, dont la capacité est actuellement portée de 22 Mt/an à 30 Mt/an et dans laquelle TotalEnergies détient une participation de 15%.

Ubeta est un développement à bas coûts et faibles émissions, tirant parti des installations de traitement de gaz existantes d’OML58. L’intensité carbone du projet sera encore réduite grâce à une centrale solaire de 5 MW actuellement en construction sur le site d’Obite et à l’électrification de l’appareil de forage. TotalEnergies travaille en étroite collaboration avec NNPCL pour optimiser la part du contenu local, et plus de 90 % des heures de travail seront effectuées localement.

« Ubeta s’inscrit dans la série de projets récemment développés par TotalEnergies au Nigeria, avec Ikike et Akpo West. Je suis heureux que nous puissions lancer ce nouveau projet gazier, rendu possible grâce aux mesures prises récemment par le gouvernement nigérian en faveur du développement de champs à gaz non associé. Ubeta s’inscrit parfaitement dans notre stratégie privilégiant les projets à bas coûts et à faibles émissions, et contribuera à l’économie nigériane en augmentant les exportations de NLNG », a déclaré Mike Sangster, Directeur Afrique de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.

À propos de TotalEnergies au Nigéria

Présente au Nigéria depuis plus de 60 ans, TotalEnergies y emploie actuellement plus de 1 800 collaborateurs dans ses différentes branches d’activité. Avec 219 000 barils équivalent pétrole produits par jour en 2023, le Nigéria est l’un des principaux pays contributeurs aux productions d’hydrocarbures de la Compagnie. TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui compte quelque 540 stations-service sur le territoire. Dans toutes ses opérations, TotalEnergies est particulièrement attentive au développement socio-économique du pays et s’engage à travailler avec les communautés locales.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

