Nouvelle-Calédonie : TotalEnergies et Prony Resources New Caledonia s'associent pour la transition énergétique du territoire au travers d'un projet solaire de 160 MW

Nouméa, le 20 décembre 2021 - TotalEnergies va développer en Nouvelle Calédonie un ensemble de projets photovoltaïques et de stockage visant à fournir, au travers d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable (PPA) d'une durée de 25 ans, l'électricité décarbonée, nécessaire aux activités industrielles du consortium minier et métallurgique Prony Resources New Caledonia.

Entre 2022 et 2025, la Compagnie développera, en plusieurs phases successives, des installations photovoltaïques au sol pour une puissance installée de 160 MW ainsi que des capacités de stockage de batteries de 340 MWh. La majorité de ces installations seront situées sur des terrains appartenant à l'usine hydrométallurgique de Grand Sud. La mise en service de la première centrale photovoltaïque (30 MW) est prévue en 2023.

À terme, l'ensemble du projet couvrira près de deux tiers des besoins en électricité du site et permettra d'éviter chaque année l'émission de près de 230 000 tonnes de CO2. Grâce à ce projet, Prony Resources New Caledoniaconforte son ambition d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040.

En alliant énergie solaire et stockage pour remplacer de l'électricité produite à partir de charbon, TotalEnergies démontre sa capacité à apporter une solution énergétique pérenne à Prony Resources New Caledonia, tout en répondant à un fort niveau d'exigences locales, industrielles, environnementales et sociétales.

« La volonté de décarbonation de Prony Resources New Caledoniaest ambitieuse et pionnière dans le secteur. Nous sommes très fiers d'accompagner leur transition énergétique et celle du territoire calédonien », a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France. « En tant qu'industriels, nous pensons et agissons de manière responsable. Nos deux sociétés s'engagent à protéger les ressources naturelles et la biodiversité ainsi qu'à améliorer la vie des communautés locales. Avec ce partenariat long-terme, nous démontrons qu'il est à la fois possible d'accompagner l'activité industrielle en Nouvelle-Calédonie et de s'inscrire dans une démarche de développement durable. »

« Certainement l'un des axes les plus importants de notre transformation industrielle, la transition ordonnée et volontariste de notre mix énergétique en faveur des sources renouvelables permet à Prony Resources non seulement de garantir à ses clients - fabricants de batteries pour les véhicules électriques - un Nickel et un Cobalt de haute qualité environnementale, mais aussi de contribuer au développement durable de la Nouvelle Calédonie. Le choix de TotalEnergies nous apporte une expertise industrielle de premier plan et ouvre un champ d'opportunités et d'innovations passionnant pour les années à venir. » a déclaré Antonin Beurrier, Président de Prony Resources New Caledonia.



TotalEnergies et l'électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d'activités dans les renouvelables et l'électricité. A fin septembre 2021, la capacité brute de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies est de 10 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d'origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d'ici 2030 avec l'objectif d'être dans le top 5 mondial des producteurs d'électricité d'origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.



À propos de Prony Resources New Caledonia

Acteur de la transition énergétique mondiale, Prony Resources contribue durablement au développement de la Nouvelle -Calédonie en valorisant sa ressource de Nickel et de Cobalt aux plus hauts standards industriels et environnementaux.

Les produits métallurgiques de Prony Resources s'avèrent particulièrement adaptés aux exigences des producteurs des batteries des véhicules électriques et des plus grands constructeurs automobiles mondiaux.

